Для покрытия энергодефицита в Сибири предложено использовать ВИЭ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Объекты возобновляемой энергетики (ВИЭ) могут быть использованы для решения проблемы энергодефицита в Сибири, сообщил на Renwex директор по энергетическим рынкам и внешним связям "Системного оператора" Андрей Катаев.

"Это тот случай, где солнце и ветер могут посоревноваться с традиционной генерацией", - сказал он, пояснив, что такие объекты могут быть использованы в Сибири в маловодные годы.

"Электроэнергию, пусть нестабильно, смогут нам давать солнце и ветер", - отметил Катаев, говоря о преимуществе ВИЭ в целом.

В утвержденной схеме и программе развития электроэнергетики (СиПР) на период 2026-2031 годы отмечалось, что баланс в ОЭС Сибири сложится с дефицитом. С учетом потребления центров обработки данных (ЦОД) "при среднемноголетней величине выработки электрической энергии ГЭС и при величине выработки электрической энергии ГЭС в условиях маловодного года" речь идёт о 5,411 млрд кВт.ч и 15,216 млрд кВт.ч соответственно. Без учета перспективного потребления ЦОДов речь идет о 1,048 млрд и 10,853 млрд кВт.ч соответственно. Но если без учета существующего и перспективного потребления ЦОД будет маловодный год, то дефицит составит 3,44 млрд кВт.ч (а при среднемноголетней величине выработки ГЭС без ЦОДов дефицита не будет).

Системный оператор Сибирь ЦОД Андрей Катаев
Объем экономики Рунета в 2025 году оценили более чем в 30 трлн рублей

Золото слабо дешевеет на заявлениях Трампа

Акции ДВМП подорожали на 11,5% на публикации об одобрении ФАС СП "Росатома" и DP World

ING отменила продажу российского банка

"Известия" сообщили, что ФАС согласовала сделку по созданию СП "Росатома" и DP World

Brent подорожала до $111,08 за баррель

На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

Индекс МосБиржи подорожал до 2785 пунктов на котировках металлургов и нефтяников

Brent подорожала до $110 за баррель на новости об отказе Ирана от перемирия

Нефтяники могут получить за март из бюджета 195 млрд руб. по демпферу

