Для покрытия энергодефицита в Сибири предложено использовать ВИЭ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Объекты возобновляемой энергетики (ВИЭ) могут быть использованы для решения проблемы энергодефицита в Сибири, сообщил на Renwex директор по энергетическим рынкам и внешним связям "Системного оператора" Андрей Катаев.

"Это тот случай, где солнце и ветер могут посоревноваться с традиционной генерацией", - сказал он, пояснив, что такие объекты могут быть использованы в Сибири в маловодные годы.

"Электроэнергию, пусть нестабильно, смогут нам давать солнце и ветер", - отметил Катаев, говоря о преимуществе ВИЭ в целом.

В утвержденной схеме и программе развития электроэнергетики (СиПР) на период 2026-2031 годы отмечалось, что баланс в ОЭС Сибири сложится с дефицитом. С учетом потребления центров обработки данных (ЦОД) "при среднемноголетней величине выработки электрической энергии ГЭС и при величине выработки электрической энергии ГЭС в условиях маловодного года" речь идёт о 5,411 млрд кВт.ч и 15,216 млрд кВт.ч соответственно. Без учета перспективного потребления ЦОДов речь идет о 1,048 млрд и 10,853 млрд кВт.ч соответственно. Но если без учета существующего и перспективного потребления ЦОД будет маловодный год, то дефицит составит 3,44 млрд кВт.ч (а при среднемноголетней величине выработки ГЭС без ЦОДов дефицита не будет).