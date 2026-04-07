Валютные резервы Китая в марте упали максимально за 10 лет

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в марте сократились на $85,7 млрд относительно предыдущего месяца и составили $3,342 трлн, говорится в сообщении Народного банка Китая.

Падение на 2,5% стало самым сильным за десять лет. До марта показатель рос семь месяцев подряд и в результате достиг максимума с ноября 2015 года.

Курс юаня в прошлом месяце опустился на 0,37% относительно американской нацвалюты, тогда как доллар США подорожал на 2,27% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота на конец марта составляли 74,38 млн унций по сравнению с 74,22 млн унций месяцем ранее. Китайский ЦБ покупал драгметалл семнадцатый месяц подряд.

Между тем в стоимостном выражении запасы золота уменьшились до $342,76 млрд против $387,59 млрд на конец февраля. Это первое снижение показателя с мая 2025 года, что было обусловлено резким падением цен на золото (на 11,5% на спотовом рынке).

Китай Народный банк Китая
