ФКП "Союзплодоимпорт" снизило годовую чистую прибыль почти на треть

Показатель стал минимальным за последние пять лет

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное казенное предприятие (ФКП) "Союзплодоимпорт", правообладатель брендов российской водки (Stolichnaya, Moskovskaya, "Русская" и др.), в 2025 году получило чистую прибыль в размере 95,4 млн рублей, что на 32,4% меньше, чем в 2024 году (141,1 млн рублей), сообщается в отчетности компании.

Этот показатель стал минимальным за последние пять лет. Из него 35,3 млн рублей перечислено в федеральный бюджет.

Выручка снизилась на 0,6%, до 377,2 млн рублей с 379,7 млн рублей в 2024 году, валовая прибыль - на 0,7%, до 371,2 млн с 373,8 млн рублей.

ФКП "Союзплодоимпорт" создано распоряжением правительства в декабре 2001 года. Это правообладатель более чем 140 товарных знаков на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию, прежде всего на популярные водки Stolichnaya, Moskovskaya, "Русская", "Сибирская", "Старка" и др., шампанское "Советское", а также наименования места происхождения товара (НМПТ) "Русская водка".

Предприятие также ведет судебные разбирательства, в ходе которых отстаивает права России на эти бренды за рубежом. Спор вокруг популярных российских водочных брендов, прежде всего Stolichnaya и Moskovskaya, идет с 2003 года между ФКП "Союзплодоимпорт" и компанией Spirits International (SPI), созданной бизнесменом Юрием Шефлером (бизнесмен и подконтрольные ему компании признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России). Причиной спора стало то, что во многих странах мира право на эти товарные знаки принадлежит SPI и дистрибьюторам. Это затрудняет экспорт водки из России под советскими брендами.

Как сказано в пояснительной записке к отчетности 2025 года, судебные, юридические и нотариальные расходы в 2025 году выросли до 69,9 млн рублей с 53,2 млн рублей в 2024 году. Общие расходы составили 247,2 млн рублей против 194,5 млн рублей соответственно. Доходы от судебных разбирательств выросли до 28,3 млн рублей с 2,8 млн рублей в 2024 году.