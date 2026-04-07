РФ к 3 апреля увеличила экспорт пшеницы в 1,6 раза до 11,2 млн т

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - РФ с начала 2026 года и по 3 апреля экспортировала 11,2 млн тонн пшеницы, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито".

Экспорт кукурузы вырос в два раза почти до 1,6 млн тонн, ячменя – на треть до 1,1 млн тонн,

В целом экспорт зерновых культур вырос в 1,6 раза до более 14 млн тонн. Кроме того, было отгружено 637,6 тыс. тонн зернобобовых культур (на 30% больше), почти 1,1 млн тонн масличных (на треть больше), 1,8 млн тонн кормов, комбикормов и их компонентов (на 22% больше).

По данным Россельхознадзора, отгрузки зерновой продукции в Турцию за этот период выросли в два раза, в Египет - на 35%, Китай - на 55%, Кению - в 9 раз, Камерун - в 1,8 раза.