"Ареал" Свиблова консолидировал 70% в компании-операторе Ак-Сугского месторождения

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Московское АО "КСТ Холдинг", близкое к группе "Ареал" (бывшая "Хайленд Голд") Владислава Свиблова, получило 36,97% в АО "Перспективные горнорудные проекты" (ПГП), владеющего лицензией на Ак-Сугское медно-порфировое месторождение в Туве.

Как говорится в пояснении к бухгалтерской отчетности ПГП, на 31 декабря 2025 года 36,97% акций компании принадлежали АО "КСТ Холдинг", которое возглавляет сам Свиблов, 30,88% - АО "Перспектива" (зарегистрировано по тому же адресу, что и "КСТ Холдинг") и 32,14% - ООО "РТ-Развитие бизнеса" (структура "Ростеха").

На 31 декабря 2024 года компанией владели только АО "Перспектива" (49%) и ООО "РТ-Развитие бизнеса" (51%). Таким образом, структуры Свиблова ныне владеют 67,85% акций в АО "Перспективные горнорудные проекты".

"Компания, в соответствии с полученной лицензией на пользование недрами, планирует осуществление инвестиций с целью последующей разработки Ак-Сугского месторождения", - говорится в отчетности ПГП.

Группа "Ареал" - один из крупнейших российских золотодобытчиков, также занимается разработкой месторождений цветных металлов. Основные производственные хабы расположены в Хабаровском крае, Забайкалье, Бурятии, на Чукотке и Камчатке.

АО "Перспективные горнорудные проекты" приступило к строительству технологической дороги к месторождению в 2025 году. Тогда же планировалось начать строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) стоимостью 198,8 млрд рублей, которое должно завершиться в 2028 году. Однако в конце января текущего года стало известно, что проект строительства первой очереди ГОКа получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы.

Заключение было выдано на проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Проект готовили ООО "Айди Инжиниринг" и ООО "НИПИ "Эксплуатационный ресурс конструкций" (обе компании из Санкт-Петербурга).

До ПГП, как сообщалось, лицензией на Ак-Сугское месторождение владела "Голевская ГРК", входящая в "Интергео" Михаила Прохорова. Роснедра в мае 2024 года отозвали у компании лицензию на разведку и добычу меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Суге по причине того, что ГРК не начала в предусмотренный срок строительство инфраструктуры по добыче полезных ископаемых, что в свою очередь является нарушением лицензии. Компания пыталась опротестовать это решение в различных судах и инстанциях, однако в итоге не добилась своего.

В конце 2024 года власти Тувы решили расторгнуть с ГРК соглашение о взаимодействии и участии в социально-экономическом развитии республики, которое было заключено в 2020 году и рассчитано до 2029 года.

Запасы Ак-Сугского месторождения учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2023 года в количестве: 3,12 млн тонн меди по категориям А+В+С1, по категории С2 - 512,1 тысячи тонн, забалансовые запасы меди по категории С2 - 1,72 млн тонн. Балансовые запасы молибдена по категории А+В+С1 составляют 70,7 тысячи тонн, по категории С2 - 7,2 тысячи тонн, забалансовые запасы по категории С1 - 9,63 тысячи тонн, по категории С2 - 18,52 тысячи тонн.

Балансовые запасы золота по категории С2 - 83,01 тысячи кг, забалансовые запасы по категории С2 - 40,74 тысячи кг. Балансовые запасы серебра по категории С2 составляют 288,5 тонны, забалансовые запасы по категории С2 - 118,2 тонны, балансовые запасы рения по категории С2 - 83,3 тонны, забалансовые запасы по категории С2 - 33,4 тонны.