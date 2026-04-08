РФ в январе-феврале увеличила выручку от экспорта минтая в 1,4 раза

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - РФ в январе-феврале экспортировала минтая на $229 млн, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 16%, до 140 тыс. тонн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В основе экспорта - мороженый минтай (около 114 тыс. тонн). Мороженого филе было отгружено более 13 тыс. тонн.

Основным направлением экспорта является Китай: за январь-февраль объем поставок составил около 102 тыс. тонн почти на $160 млн (в 1,7 раза больше, чем год назад) На втором месте среди импортеров - Южная Корея (более $59 млн), на третьем - Таджикистан (более $3 млн).

По данным Росрыболовства, в 2025 году российские рыбаки выловили около 2,1 млн тонн минтая, в этом году (по данным на 6 апреля) вылов составил 972,4 тыс. тонн.