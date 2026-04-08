Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню вслед за снижением цен на нефть

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" на открытии торгов среды рубль дешевеет к юаню на фоне обвала цен на нефть, вызванного сообщениями о временном прекращении огня на Ближнем Востоке.

За первую минуту торгов юань подорожал на 11,8 копейки, до 11,5085 рубля. При этом юань оказался на 3,72 копейки дороже уровня действующего официального курса.

"Во вторник укрепление рубля продолжилось, и курсовые котировки закрепились в диапазоне 11-11,5 рублей за юань. Спрос на валюту по-прежнему остается ограниченным на фоне слабой внутренней экономической активности, и как следствие, ограниченности импорта. При этом предложение валюты от экспортеров в апреле, напротив, может вырасти в результате улучшения условий для сбыта продукции на внешних рынках (средняя стоимость российской нефти за март выросла на 73% м/м), а также ожидаемых крупных выплат по нефтегазовым сборам в бюджет. Наметившееся сегодня перемирие в Персидском заливе и коррекция цен на нефть скорее ориентирует на некоторую стабилизацию курсовых котировок. Однако потенциал укрепления рубля может быть не исчерпан, с учётом обозначенных выше факторов и сохранения заметного отклонения индекса курса рубля от индекса некоторых валют ЕМ, которые выглядят заметно крепче", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть падают более чем на 10% утром в среду на новостях о временном прекращении ударов США по Ирану.

К 10:06 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 13,61%, до $94,38 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 14,75%, до $96,26 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Он отметил, что удары приостановит и Иран. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США, сообщил министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи.

Ожидается, что в течение ближайших двух недель безопасный проход через Ормузский пролив "будет возможен в координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", заявил глава МИД от имени Совбеза Ирана.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 3,72 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США опубликует свои данные позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что эти данные укажут на снижение запасов на 1 млн баррелей.