Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,8% в начале основной сессии вслед за нефтью

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду снижается по индексам на нефтегазовых бумагах вслед за упавшей нефтью (фьючерс на Brent откатился к $94 за баррель) на новостях о временном перемирии США и Ирана, фактором поддержки выступают выросшие металлы и внешние фондовые площадки. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 0,8% при смешанной динамике blue chips.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2773,73 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1109,57 пункта (-0,8%). Лидируют в снижении акции "Роснефти" (-5,8%), "Татнефти" (-4,3%), "НОВАТЭКа" (-3,6%), но растут бумаги "Полюса" (+3%), ПАО "Южуралзолото" (+2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 апреля, составляет 78,7496 руб. (+2,19 копейки).

Подешевели также акции "Совкомфлота" (-3,5%), "ФосАгро" (-3,3%), "ЛУКОЙЛа" (-3%), "Газпрома" (-2,3%), "Русала" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -1,2% "префы").

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,2%), "Норникеля" (+2%), "Яндекса" (+1,9%), "Северстали" (+1,8%), "ММК" (+1,4%), "НЛМК" (+1,2%), "ВК" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "МТС" (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "Хэдхантера" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "Интер РАО" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), ВТБ (+0,3%).

В ночь на среду президент США Дональд Трамп заявил, что согласен приостановить удары по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. "С учетом согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран на две недели", - написан Трамп в Truth Social.

Он отметил, что удары приостановит и Иран. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США.

По его словам, это решение он принял после бесед с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и главой ВС Пакистана Асимом Муниром, которые "просили остановить разрушительные действия" в отношении Ирана.

Также Трамп заявил, что все цели военной операции против Ирана достигнуты. "Мы уже выполнили и даже перевыполнили все поставленные военные задачи", - написал он в соцсети Truth Social, объясняя, почему согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном.

Трамп сообщил, что получил от Ирана предложение по сделке и готов к дальнейшим переговорам. "Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что оно является приемлемой основой для переговоров", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его мнению, двухнедельный срок, отведенный на временное прекращение огня, позволит окончательно согласовать все пункты.

Израиль поддерживает достигнутое между США и Ираном двухнедельное соглашение о прекращении огня при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Администрация президента США готовится к переговорам по Ирану, в которых, вероятно, примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сообщил телеканал CNN.

Комментарии аналитиков

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает, что индекс МосБиржи продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов.

Основным фактором для российского рынка станет сильное падение цен на нефть, вызванное снижением напряженности на Ближнем Востоке. Это способствует активизации продаж в "весовых" акциях нефтегазового сектора, что оказывает давление на индекс МосБиржи. При этом инвесторы могут начать перекладываться из бумаг нефтегазовых компаний в акции финансового сектора, компаний цветмета, поддерживаемых восстановлением цен на драгметаллы, IT, а также компаний, зависящих от ставок в экономике, ожидая дальнейшего смягчения ДКП на заседании регулятора в апреле, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках накануне наблюдались продажи на фоне сохранения высоких рисков эскалации напряженности на Ближнем Востоке и еще большего ускорения инфляции. Индексы МосБиржи и РТС во вторник протестировали отметки локальных сопротивлений 2800 пунктов и 1120 пунктов соответственно, после чего начали корректироваться вместе с нефтью.

Тем не менее российский рынок, вероятно, сможет почувствовать позитивный эффект при различных вариантах развития ближневосточного кризиса, считает аналитик. В случае деэскалации на Ближнем Востоке покупки могут вернуться на "широкий рынок" на ожиданиях возвращения внимания к вопросу украинского урегулирования, полагает Кожухова.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, падение нефти оказало давление на акции российской нефтянки, утащившие вниз и весь рынок. Для распродаж есть еще один фактор - накануне индекс МосБиржи поднимался в зону сопротивления 2800 пунктов, поводов для пробоя которого нет, поэтому последовал вполне логичный откат от преграды. Ожидается, что в ближайшее время индекс будет находиться в диапазоне 2700-2800 пунктов, где им и стоит спекулятивно торговать, полагает аналитик.

Под наибольшим давлением со стороны нефти будут акции "Татнефти" и "Роснефти". Однако дальнейшего сильного падения нефти не ожидается, поскольку для налаживания мировых логистических цепочек потребуются месяцы, а часть нефтегазовых мощностей на Ближнем Востоке выведена из строя. Вряд ли нефть уйдет ниже $80 за баррель по крайней мере до середины лета, а это было бы очень комфортным уровнем для России, если бы не атаки на российскую экспортную инфраструктуру, считает Соколов.

Снижение рисков на Ближнем Востоке может дать вторую жизнь золоту. Были предположения, что в период острого кризиса Иран использовал золото для финансирования свих расходов. Скорее всего, после иранского кризиса мировые центробанки усилят закупку золота в резервы, снижая в них долю доллара. Риском покупки золота является очень высокая вероятность укрепления курса рубля, полагает представитель "Алор брокер".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, с точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи остается под нижней границей среднесрочного восходящего канала, а также 50-дневной скользящей средней (2802 пункта) и сопротивления 2800 пунктов. В связи с этим сохраняется вероятность снижения с целью в районе поддержки 2700 пунктов, считает Додонов.

Мировые рынки акций

В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,1%), но просел Dow Jones (-0,2%). Все три индикатора несли потери большую часть сессии и перешли к восстановлению лишь к ее концу на фоне сигналов о прогрессе в переговорах между США и Ираном.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф вечером во вторник обратился с призывом к Трампу на две недели продлить срок для заключения соглашения с Ираном. Он также призвал Тегеран открыть Ормузский пролив на соответствующий период "в качестве жеста доброй воли".

В Азии в среду наблюдается уверенная позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 5,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 2,7%, южнокорейский Kospi - на 6,9%, китайский Shanghai Composite - на 2,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 3%), растут американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 2,3-3,2%) в ожидании переговоров США и Ирана относительно условий завершения конфликта.

Лидерами роста выступают компании, связанные с производством чипов и сферой искусственного интеллекта, которые имеют значительные энергетические потребности. При этом дешевеют бумаги представителей нефтедобывающей отрасли и судоходства.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены упали на новостях о временном двустороннем перемирии между США и Ираном.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $94,34 за баррель (-13,6% и -0,5% во вторник), майская цена фьючерса на WTI - $96,29 за баррель (-14,7% и +0,5% накануне).

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США, сообщил министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи.

Ранее Трамп угрожал "гибелью цивилизации" в случае, если Иран в отведенный срок не откроет Ормузский пролив.

Ожидается, что в течение ближайших двух недель безопасный проход через Ормузский пролив "будет возможен в координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", говорится в заявлении Аракчи, опубликованном от имени Совбеза Ирана.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 3,72 млн баррелей. Данные Минэнерго США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 по Москве. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что эти данные укажут на снижение запасов на 1 млн баррелей.