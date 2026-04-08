Банки РФ в феврале увеличили запасы драгметаллов на 2,4 т

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало марта 2026 года оценивались в 861 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 67,1 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за февраль запасы драгметаллов в банках выросли в пересчете на золото на 2,4 тонны (4%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.