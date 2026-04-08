Поиск

Банки РФ в феврале увеличили запасы драгметаллов на 2,4 т

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало марта 2026 года оценивались в 861 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 67,1 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за февраль запасы драгметаллов в банках выросли в пересчете на золото на 2,4 тонны (4%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Маск попросил суд убрать Альтмана из совета директоров головной структуры OpenAI

Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель

ВТБ планирует продать все свои аграрные активы

Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

Brent подешевела на 13,1%, до $94,96 за баррель

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, уровень недельной давности

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1489 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8945 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов