ВТБ планирует продать все свои аграрные активы

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ, имеющий ряд крупных аграрных активов, планирует их продажу.

"У нас есть сельскохозяйственные (активы - ИФ), но я принял решение их продать. Все будем (продавать - ИФ), будем только в городе работать", - сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах форума Data Fusion.

Отвечая на вопрос о том, ведутся ли уже переговоры по продаже наиболее крупного актива в Краснодарском крае (в конце 2024 года банк приобрел агрокомплекс "Лабинский", управляющий активами переданного государству агрохолдинга "Покровский"), Костин сказал: "Да, у нас там конкурс будет, там много желающих".

"Мы готовимся к 2027 году. Мы уже две гостиницы продали, еще продаем активы, в общем-то, все непрофильные стараемся продать", - уточнил Костин.

ЦБ с 1 апреля 2027 года планирует внедрить регулирование, ограничивающее риски банковских вложений в непрофильные активы.

ВТБ имеет серьезный опыт в работе с активами в сфере АПК. В его "аграрном портфеле" был "Деметра-Холдинг", который сейчас объединяет активы в области экспортной логистики и торговли зерном. В 2023 году холдинг был продан консорциуму инвесторов.

В конце 2024 года банк приобрел агрокомплекс "Лабинский", управляющий активами агрохолдинга "Покровский", которые по требованию Генпрокуратуры осенью 2023 года были переданы Росимуществу. По данным "Коммерсанта", в перспективе к этому активу могли быть присоединены зарегистрированные в Краснодарском крае 13 бизнес-структур, ранее подконтрольных семье местного экс-чиновника Виталия Очкаласова и сейчас находящихся у государства. Речь шла о 12,2 тыс. га земель, сельхозтехнике и объектах недвижимости стоимостью 5,5 млрд рублей.

Как говорил Костин в декабре прошлого года, новый холдинг на базе приобретенных аграрных активов может быть создан на горизонте 3-5 лет. Он также не исключал интереса к выставленному на продажу зернотрейдеру "Родные поля".