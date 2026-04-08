Brent подешевела на 13,1%, до $94,96 за баррель

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти падают более чем на 10% на новости о временном перемирии США и Ирана.

К 8:00 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $14,31 (13,1%), до $94,96 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,5 (0,5%), до $109,27 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $16,2 (14,34%), до $96,75 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,54 (0,5%), до $112,95 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Он отметил, что удары приостановит и Иран. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Ранее Трамп угрожал "гибелью цивилизации" в случае, если Иран в отведенный срок не откроет Ормузский пролив.

Ожидается, что в течение ближайших двух недель безопасный проход через Ормузский пролив "будет возможен в координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", говорится в заявлении Аракчи, опубликованном от имени Совбеза Ирана.

"Это хорошее начало, которое может заложить фундамент для долгосрочного открытия пролива, но сторонам еще нужно решить много вопросов", - сказал аналитик IG Тони Сикамор.

"Даже с учетом перемирия, Иран в будущем может чаще угрожать судоходству в Ормузском проливе, и рынок будет учитывать повышенный риск таких угроз в дальнейшем", - предупредил аналитик MST Marquee Сол Кавонич.

Американский институт нефти сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 3,72 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что эти данные укажут на снижение запасов на 1 млн баррелей.