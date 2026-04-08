Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель

Котировки WTI рухнули на 16,19% до $94,66 за баррель

Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Продолжается обвал цен на нефть на новости о временном перемирии Ирана и США, котировки снижаются рекордными темпами примерно за шесть лет.

К 14:13 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $15,35 (14,05%), до $93,92 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $18,29 (16,19%), до $94,66 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Он отметил, что удары приостановит и Иран. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США. Ранее Трамп угрожал "гибелью цивилизации" в случае, если Иран в отведенный срок не откроет Ормузский пролив.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. Ожидается, что в течение ближайших двух недель безопасный проход через Ормузский пролив "будет возможен в координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", заявил Аракчи от имени Совбеза Ирана.

"Теоретически, после открытия Ормузского пролива на мировой рынок могут вернуться поставки нефти и нефтепродуктов объемом порядка 10-13 млн баррелей в сутки, - отметил аналитик брокерской компании PVM Oil Тамаш Варга. - Однако возврат к прежнему status quo будет целиком зависеть от того, перерастет ли перемирие в долгосрочный мир на переговорах в Пакистане".

Старший экономист Prestige Economics Джейсон Шенкер сказал Bloomberg TV, что для возврата котировок к уровню $80 за баррель "потребуется нечто по-настоящему выдающееся". При этом если что-то в переговорах пойдет не так, котировки быстро поднимутся выше $100 за баррель.

Нил Ширинг из Capital Economics полагает, что нефть марки Brent закончит год на отметке $80 за баррель, если военные действия США и Израиля против Ирана не возобновятся. Средняя цена во втором квартале в базовом сценарии ожидается в районе $95 за баррель.

Инвесторы также опасаются, что для восстановления поврежденной иранскими ударами объектов энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке потребуется значительное время. Так, если QatarEnergy возобновит работу завода по сжижению природного газа Ras Laffan в начале мая, производство выйдет на прежнюю мощность только к концу августа, по оценкам аналитиков Wood Mackenzie.

Американский институт нефти сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 3,72 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго раскроет свои данные о запасах в США позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что запасы сократились на 1 млн баррелей.