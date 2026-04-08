Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Туроператоры рассчитывают на восстановление спроса на путешествия в Дагестан к началу высокого летнего сезона, продажи туров на этот период не снижаются и аннуляций нет, сообщил Российский союз туриндустрии.

"Темпы бронирования туров в Дагестан в течение последней недели замедлились на 40%. Спрос сместился на лето, на даты после 1 июня. На апрель бронирований нет, на май - единичные. Аннуляции поступают от туристов, которые должны были заезжать в Дагестан на этой неделе, - их уже около 40% от общего объема. В целом в регионе пока низкий сезон, поэтому влияние природной стихии на годовой турпоток будет небольшим", - сообщил член правления РСТ, гендиректор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.

В компании "Алеан" отметили, что на фоне сообщений о наводнении темпы бронирований Дагестана сократились до 20% неделя к неделе. Часть туристов взяла паузу, ожидая новых сообщений о ситуации в республике.

"Но временное охлаждение спроса не должно оказать значительного влияния на летние продажи. Интерес к направлению сохраняется: каждый день поступают новые бронирования экскурсионных туров и пляжных отелей на лето. От ранее приобретенных туров на период май-сентябрь путешественники не отказываются. Объекты размещения готовятся к приему туристов в высокий сезон. По мере стабилизации ситуации в ближайшие недели спрос будет восстанавливаться", - сообщила коммерческий директор "Алеана" Оксана Булах.

Как сообщила директор по продукту компании "Мультитур" Евгения Кизей, туристы пока занимают выжидательную позицию.

"Аннуляций летних туров не наблюдаем - времени устранить последствия ливней до начала сезона вполне достаточно. Но даже если туристы решат аннулировать брони, мы найдем, что им предложить: те же Анапу и курорты Азовского моря", - сказала она.

Объемы бронирования по республике снизились на 10%, но спад начался задолго до наводнений.

"Предполагаем, это связано с тем, что туристы, год назад вместо Анапы отдыхавшие в Дагестане, предстоящим летом как раз и вернутся в Анапу", - добавила Кизей.

По словам генерального директора пятигорской компании "Магтур" Умара Айдинова, вторая волна паводка сильно усложнила ситуацию в регионе: есть проблемы с дорогами, водой и т.д.

"Это точно приведет к более позднему началу высокого сезона. Но туристы максимально лояльны, понимают ситуацию, некоторые даже хотят приехать, чтобы помогать в качестве волонтеров. Лето бронируют, и сделанных заранее броней не снимают. А спрос в этом году изначально был ниже прошлогоднего. Понятно, что май, скорее всего, выпадает из-за наводнения, но с июня продажи идут на уровне прошлого года", - отметил Айдинов.

Из-за обильных осадков 28-29 марта и 5 апреля в Дагестане произошли камнепады, сходы селей, повреждены дороги и мосты. Ливневые дожди вызвали подтопления домов, перебои водо- и электроснабжения. Повреждения получили несколько тысяч домов. Из-за наводнений эвакуированы более 6,2 тысячи человек.