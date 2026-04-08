Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

Фото: Picture alliance via Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries-Russ (ООО "РВБ") запустила продажи товаров из Эфиопии в Россию, рассказала основательница Wildberries и глава "РВБ" Татьяна Ким на конференции КИТ-2026.

На первом этапе на витрине маркетплейса доступны для покупки кофе, текстиль, кожаные изделия и аксессуары, косметика и предметы интерьера.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе объединенной компании, в зависимости от товара срок его доставки пользователю в РФ составляет около двух недель.

Кроме того, в настоящее время Wildberries разворачивает логистическую инфраструктуру для оборота товаров между странами, в том числе через формат партнерств, включая Ethiopost (почтовая служба Эфиопии).

На втором этапе, реализация которого тоже запланирована на текущий год, российские селлеры смогут продавать свою продукцию на эфиопском рынке.

В ноябре "РВБ" договорилась о сотрудничестве с крупнейшим инвестхолдингом Эфиопии Ethiopian Investment Holdings (ITH, суверенный фонд благосостояния и стратегический инвестиционный инструмент правительства Эфиопии). Одной из целью назывался выход на рынок Эфиопии и других африканских стран.

Сообщалось, что соглашение предусматривает совместную работу по локализации продуктов "РВБ" на рынке Эфиопии, партнерство и поддержку в рамках инвестиционных и технологических инициатив, способствующих развитию электронной торговли и инфраструктуры в регионе.

Эфиопия станет 11 страной, где работает маркетплейс. В настоящее время Wildberries, помимо России, представлен на рынках Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана, а также сотрудничает с продавцами из Китая и ОАЭ.

Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

 Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

Brent подешевела на 13,1%, до $94,96 за баррель

 Brent подешевела на 13,1%, до $94,96 за баррель

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, уровень недельной давности

 Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, уровень недельной давности

Объем экономики Рунета в 2025 году оценили более чем в 30 трлн рублей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1474 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8942 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
