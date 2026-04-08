Маск попросил суд убрать Альтмана из совета директоров головной структуры OpenAI

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сооснователь OpenAI Илон Маск просит суд лишить главу компании Сэма Альтмана места в совете директоров контролирующего ее благотворительного фонда OpenAI Foundation, пишет The Wall Street Journal.

Маск внес соответствующие изменения в свой иск к OpenAI, слушания по которому должны начаться в этом месяце в Окленде (штат Калифорния).

Он требует взыскать с OpenAI и ее партнера и инвестора Microsoft Corp. более $150 млрд. По его мнению, OpenAI отклонилась от своей некоммерческой миссии и нанесла ему ущерб из-за преобразования в коммерческую структуру.

Теперь Маск также хочет, чтобы любая компенсация ущерба по этому иску причиталась OpenAI Foundation, а Альтман и президент OpenAI Грег Брокман передали фонду акции и другие финансовые активы.

Предприниматель внес изменения в иск, чтобы было понятно, что он "не требует ни доллара для себя", сказал его адвокат Марк Тоберофф.

"Он просит суд вернуть все, что было отнято у общественной благотворительной организации, и сделать так, чтобы ответственные за это люди никогда не имели возможности это повторить, - заявил Тоберофф. - В этом и была суть его претензий с самого начала дела, пока не взялись за работу PR-технологи OpenAI и не исказили ее".

OpenAI в соцсети X, которая принадлежит Маску, написала, что его иск "остается лишь кампанией по притеснению, основанной на самолюбии, зависти и желании удержать конкурента". В Microsoft отказались от комментариев.

OpenAI 6 апреля направила генеральным прокурорам Делавэра и Калифорнии письмо, в котором обвинила Маска в "распространении ложных и совершенно необоснованных утверждений в отчаянной попытке дискредитировать OpenAI и ее руководство" и попросила адресатов расследовать "некорректное и антиконкурентное" поведение миллиардера и связанных с ним лиц.

OpenAI появилась в 2015 году как некоммерческая исследовательская лаборатория, нацеленная на развитие ИИ во благо человечества. Альтман и Маск были сопредседателями совета директоров, но в 2018 году Маск ушел из компании, а в 2019 году она открыла коммерческое подразделение, которое затем привлекало средства от Microsoft и других инвесторов.

Впоследствии Альтман преобразовал это подразделение в общественно полезную корпорацию (public benefit corporation, PBC). Материнская некоммерческая организация получила долю в ней и возможность наращивать ее с увеличением стоимости компании. Сейчас OpenAI оценивается в $852 млрд и в этом году планирует провести IPO.