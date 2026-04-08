Глава ФАС сообщил об обсуждении продления моратория на обнуление топливного демпфера

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Заинтересованные министерства и ведомства обсуждают продление в РФ моратория на обнуление топливного демпфера в качестве одного из механизмов стабилизации рынка, заявил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

"Продление моратория на обнуление топливного демпфера в процессе. Сейчас ряд предложений изучаются в Минэнерго и Минфине. Используются биржевые механизмы. К примеру, в конце марта на товарной бирже были введены предельные границы колебания цен для бензина и дизтоплива. Введение этого механизма снизило волатильность и ограничило рост цен на бензин и дизтопливо. Все эти меры будут в комплексе работать", - сказал он в кулуарах ведомственного практического семинара в сфере тарифного регулирования.

Он также добавил, что в настоящее время от сельского хозяйства нет жалоб по дизтопливу.

Отвечая на вопрос по поводу результатов внеплановых проверок ФАС участников топливного рынка на предмет картеля, повлекшего рост цен на нефтепродукты на бирже, он сказал: "В течение апреля мы будем еще проверять. Результаты будут в начале мая".

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

Осенью 2025 года президент РФ Владимир Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера - с октября 2025 года по 1 мая 2026 года. Такое решение было принято на фоне рекордно высоких цен на топливо на Петербургской бирже из-за плановых и внеплановых ремонтов НПЗ. Также осенью 2025 года был принят целый ряд мер по стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, в числе которых запрет на экспорт бензина для всех участников рынка и запрет для непроизводителей на экспорт ДТ, судового топлива и прочих газойлей.

До введения моратория на обнуление топливного демпфера учитывалось, что, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно росли и в среднем за месяц отклонялись от установленных в Налоговом кодексе цен (более чем на 10% по бензину и 20% - по дизелю), то демпфер за этот месяц не выплачивался. Такая ситуация возникала дважды. В разгар ценового кризиса на топливном рынке в сентябре 2023 года нефтяники не получили из бюджета выплаты по демпферу из-за высоких биржевых цен и на бензин, и на ДТ. А по итогам августа 2025 года нефтяники остались без бензинового демпфера.

За 2025 год нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 881,8 млрд рублей, за 2024 год - 1,815 трлн рублей, за 2023 год - 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры они заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет вернул нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.