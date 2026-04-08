Exxon ждет 6%-го снижения добычи в I квартале из-за войны на Ближнем Востоке

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть, газ, конденсат и ШФЛУ на фоне американо-израильской войны с Иранои может внести положительный вклад в прибыль upstream-сегмента крупнейшей нефтегазовой компании США Exxon Mobil за первый квартал в размере до $2,9 млрд, говорится в ее документах на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

В том числе эффект от подорожания нефти и других жидких углеводородов оценивается в $1,9-2,3 млрд, газа - $0,2-0,6 млрд.

По данным LSEG, средняя цена Brent в первом квартале выросла на 24% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, до $78,38 за баррель.

Ближневосточные активы обеспечивают около 20% добычи углеводородов Exxon. Компания ожидает, что перебои в их работе снизят общую добычу в январе-марте на 6% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года.

В позапрошлом квартале чистая прибыль Exxon составила около $6,5 млрд, из которых $3,5 млрд пришлось на сегмент upstream и $2,9 млрд - на downstream. Компания ожидает, что без учета указанных выше неблагоприятных факторов прибыль в расчете на акцию в прошлом квартале выросла по сравнению с октябрем-декабрем.

Exxon опубликует отчетность за первый квартал 1 мая.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
