Поиск

Международные резервы РФ с 27 марта по 3 апреля увеличились на $12,1 млрд

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Международные резервы РФ на 3 апреля составили $767,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 27 марта международные резервы равнялись $755,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $12,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8959 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 109 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов