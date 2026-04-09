Международные резервы РФ с 27 марта по 3 апреля увеличились на $12,1 млрд

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Международные резервы РФ на 3 апреля составили $767,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 27 марта международные резервы равнялись $755,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $12,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.