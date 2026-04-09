OpenAI надеется заработать $2,5 млрд на рекламе в 2026 году

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик ChatGPT, рассчитывает в этом году получить $2,5 млрд рекламных доходов, сообщает Axios со ссылкой на источник, видевший презентацию компании для инвесторов.

По его словам, OpenAI полагает, что к 2030 году ее выручка от рекламы достигнет $100 млрд. Компания рассчитывает увеличить рекламные доходы до $11 млрд в 2027 году, до $25 млрд в 2028 году и до $53 млрд в 2029 году.

Эти оценки основаны на предположении, что число еженедельно активных пользователей продуктов ИИ-компании к 2030 году достигнет 2,75 млрд.

В январе OpenAI заявила, что начнет показывать рекламу пользователям ChatGPT в США, использующим бесплатный план или бюджетный план Go. В конце марта СМИ сообщали, что доход компании от пилотного проекта с показом рекламы за шесть недель после его начала составил $100 млн в пересчете на годовые темпы. Количество рекламодателей, работающих с OpenAI, уже составляет более 600.