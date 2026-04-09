Глава ОПЕК заявил еврокомиссару по энергетике о важности инвестиций во все виды энергии

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава ОПЕК Хайтам аль-Гайс на очередном заседании высокого уровня в рамках энергетического диалога между ОПЕК и Евросоюзом (начался в 2005 году) подчеркнул необходимость долгосрочных инвестиций во все виды энергии для удовлетворения ожидаемого роста спроса, сообщила пресс-служба картеля.

"Важность этого диалога очевидна в динамично меняющейся глобальной обстановке, которая создает вызовы для мировых энергетических рынков и мировой экономики в целом", - заявил генсек ОПЕК, подчеркнув преимущества диалога для преодоления рыночных трудностей, подтвердив приверженность ОПЕК поддержке стабильности рынка.

"Обсуждения были сосредоточены на текущих перспективах нефтяного и энергетического рынка, включая динамику спроса и предложения, макроэкономические условия, меняющийся глобальный энергетический баланс и необходимость сбалансированных и реалистичных подходов к будущим энергетическим траекториям. На встрече также была подчеркнута необходимость того, чтобы все виды энергии способствовали обеспечению энергетической безопасности и доступности энергии, а все технологии - сокращению выбросов", - сообщила пресс-служба ОПЕК.

Сопредседателями встречи выступили аль-Гайс и еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен.

Следующая встреча высокого уровня в рамках энергетического диалога ОПЕК-ЕС состоится в ноябре 2026 года в Вене.

Евросоюз ОПЕК Дэн Йоргенсен Хайтам аль-Гайс
 Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

 Ким опровергла переговоры о вхождении ВТБ в капитал Wildberries

 Часть пакета Башкирии в "Башнефти" в прогнозный план приватизации не вошла

 КС уточнил гарантии предварительной компенсации собственнику при изъятии земли для госнужд

 Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

