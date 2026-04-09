BofA оценил объем ставок на спорт в США примерно в $1,1 трлн в год

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Объем ставок на спортивные события в США достигает порядка $1,1 трлн в год, по оценке аналитиков Bank of America, сообщает Bloomberg со ссылкой на их отчет.

Таким образом, букмекерские компании могут получать годовую выручку в размере около $10 млрд, исходя из средней комиссии в 1% суммы ставки, отмечает агентство. Это совпадает с оценкой DraftKings Inc., одного из крупнейших игроков рынка.

Особое место в отчете занимает компания Kalshi - оператор биржи, на которой можно делать ставки на итоги самых разнообразных событий. На компанию приходится около 90% объема ставок в этом новом сегменте, где пользователи могут делать бинарные прогнозы на все - от спорта, развлечений и погоды до политики и экономики. При этом 79% объема ставок в марте все равно пришлось на спорт. Помимо спорта, самой популярной категорией являются ставки на курсы криптовалют.

"Kalshi быстро становится частью повседневной жизни благодаря ставкам на финансы, криптовалюту, события спорта и поп-культуры", - написали аналитики BofA Джули Хувер и Шон Келли.

В рамках инвестраунда в декабре Kalshi была оценена в $11 млрд.