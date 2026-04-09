ЦБ ожидает, что рост экспортных цен в марте отразится на динамике платежей в течение II кв.

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Увеличение мировых цен на основные экспортные сырьевые товары, произошедшее в марте, будет отражаться на динамике платежей с задержкой в течение II квартала 2026 года, говорится в комментарии ЦБ РФ.

"Рост экспортных цен из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке отразится на динамике платежей ближе к середине II квартала", - отмечает регулятор.

Объем входящих платежей, проведенных через Банк России, в марте снизился на 8,1% по отношению к среднему уровню IV квартала 2025 года. В I квартале поступления в целом уменьшились на 5,0%. Основной вклад в снижение платежей продолжают вносить отрасли, ориентированные на экспорт. Рост поступлений зафиксирован только в группе отраслей инвестиционного спроса, подчеркивает Банк России.

Поступления без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления в марте снизились на 2,6% (в I квартале - на 0,1%).

Финансовые потоки в отраслях внешнего спроса в прошлом месяце стали меньше на 19% (в I квартале - на 13,5%).

Объем входящих платежей в отраслях потребительского спроса в марте уменьшился на 6,4% (в I квартале - на 1,5%).

Поступления в отраслях инвестиционного спроса в марте увеличились на 6,6% (в I квартале - на 2,4%).

Входящие платежи в отраслях промежуточного спроса за месяц снизились на 9,8% (в I квартале - на 5,8%).