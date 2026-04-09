Суд по иску "Северстали" признал недействительным требование Минпромторга вернуть субсидии

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Северстали", признав недействительными требования Минпромторга о возврате субсидии. Как сказано в картотеке арбитражных дел, арбитраж принял постановление "признать ненормативный правовой акт недействительным полностью".

"Суд подтвердил правовую позицию "Северстали" в полном объеме: компания имела все законные основания для получения субсидии, действовала добросовестно и надлежащим образом исполнила свои обязательства в рамках программы государственной поддержки экспорта. Целевые показатели объема экспорта были достигнуты в первом квартале 2025 года, что подтверждено соответствующей отчетностью, - прокомментировали в "Северстали" решение суда. - Суд установил, что действующий порядок предоставления субсидии прямо предусматривает дополнительный период для устранения нарушений - до 1 июля года, следующего за отчетным, - без приостановления субсидирования и без применения финансовых санкций. "Северсталь" выполнила все целевые показатели в пределах этого срока".

В компании добавили, что "у Минпромторга отсутствовали основания как для требования о возврате уже предоставленной субсидии, так и для прекращения дальнейшего субсидирования".

"Мы удовлетворены решением суда. Компания продолжит реализацию экспортных проектов в соответствии с принятыми обязательствами", - сказала представитель "Северстали".

В конце 2025 года "Северсталь" обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением к Минпромторгу о признании недействительными требования министерства о возврате субсидии, которые были направлены в адрес компании в ноябре 2025 года. Размер субсидии в судебных документах не указан.

"Северсталь" также ходатайствовала о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действий требований Минпромторга до момента вступления в силу итогового судебного акта по настоящему делу, а также запрета Банку ВТБ исполнять требования Минпромторга и запрета на осуществление любых действий, направленных на взыскание и/или безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов компании в качестве компенсации сумм возвращенной банком субсидии. Кроме того, компания просила о запрете любых иных финансовых санкций по соглашению о предоставлении субсидии организации в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов, заключенном между Банком ВТБ, Российским экспортным центром (РЭЦ) и Минпромторгом, до момента вступления в силу судебного акта по настоящему делу.

Аналогичный иск "Мечела" о признании незаконными требований Минпромторга на сумму 103,175 млн рублей и пени в размере 18,2 млн рублей столичный арбитраж рассмотрит 20 апреля.

Субсидии на покрытие части логистических затрат предоставляются экспортерам промышленной продукции через РЭЦ в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В настоящее время субсидия покрывает до 60% фактически понесенных затрат на транспортировку продукции до конечного иностранного покупателя, при этом одна организация может получить по своей заявке не более 200 млн рублей. Основными получателями субсидии выступают отрасли машиностроения, лесопереработки, а также, с этого года, химическая промышленность; на прочие отрасли, включая металлургию, приходится 5% от выделяемых на эту меру поддержки средств. В 2024 году объем финансирования субсидии составлял 17,7 млрд рублей, в 2025 году - 5,9 млрд рублей, в этом году, по данным Минпромторга, будет ограничен 2,2 млрд рублей.

Если до 2025 года распределение субсидии между компаниями осуществлялось в порядке очередности подачи заявок, то с 2025 года была введена стимулирующая модель: получатели ранжируются исходя из наибольшей бюджетной эффективности (больший объем экспорта на 1 руб. бюджетных средств).

Арбитражный суд Москвы Минпромторг Северсталь РЭЦ ВТБ Мечел
