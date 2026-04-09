Рынок акций РФ в четверг просел к 2730 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг снизился на фоне сомнений в дальнейшем смягчении монетарной политики ЦБ РФ, а также в отсутствие новостей о дальнейших переговорах по украинскому урегулированию; откат сдерживается коррекционным ростом нефти (июньский фьючерс на Brent отскочил выше $96 за баррель) после падения днем ранее на новостях о временном перемирии США и Ирана. Индекс МосБиржи откатился в район 2730 пунктов на фоне укрепления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2733,4 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1106,27 пункта (-0,6%); лидировали в снижении акции "ММК" (-3%), "Полюса" (-2,9%), АФК "Система" (-2,2%), "Яндекса" (-2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 апреля, составил 77,8366 руб. (-46,77 копейки).

Подешевели также акции МКББ (-2,2%), "Мосэнерго" (-2,1%), "Северстали" (-2,1%), ПАО "Южуралзолото" (-2%), "Аэрофлота" (-1,9%), "ВК" (-1,9%), "Газпрома" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,6% и -1,8% "префы"), "ФосАгро" (-1,5%), "МТС" (-1,2%), "Роснефти" (-1%), ВТБ (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,7% "префы"), "Т-Технологии" (-0,6%), "Хэдхантера" (-0,6%), "Русала" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%).

Сбербанк в I квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,4% - до 491 млрд руб., говорится в сообщении банка. В марте текущего года чистая прибыль выросла на 21,3% - до 166,4 млрд руб. Рентабельность капитала за январь-март 2026 года выросла до 23,6% с 22,6% годом ранее, в марте - до 22,7% с 21,5%.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,2%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ за неделю с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% с 24 по 30 марта, также 0,19% с 17 по 23 марта, 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), 0,11% с 3 по 10 марта (за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней). Исходя из недельных данных за март и начало апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 апреля составила 5,95% после 5,86% на 30 марта (и 5,91% на конец февраля). Точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует 10 апреля.

Центробанк РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе в апреле, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "ЦБ долгое время снижал ключевую ставку (с июня 2025 года). На апрельском заседании ЦБ РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе", - сказал Тремасов.

Тем временем президент США Дональд Трамп призвал Иран придерживаться условий соглашения о прекращении огня, в ином случае пообещал масштабные удары. "Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда начнется перестрелка масштабнее, качественнее и сильнее, чем кто-либо когда-либо видел", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, и Ормузский пролив "будет открыт и безопасен". Президент США также заявил, что все американские корабли, самолеты и военный персонал будут оставаться в Иране и вокруг него до тех пор, пока не будет достигнуто "реальное соглашение" с Тегераном.

Президент РФ Владимир Путин в настоящее время пока не принимал никаких решений насчет Пасхального перемирия с Украиной, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли вопрос Пасхального перемирия с Украиной в этом году.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, на рынке акций в четверг доминировали продавцы, поддержка у 2750 пунктов по индексу МосБиржи не устояла. Из негатива можно отметить укрепление рубля, статданные и сигналы ЦБ о возможной паузе в снижении ставки, из позитивного - цены на нефть частично восстановились после сильного падения накануне. Кроме того, в западных СМИ прозвучали предположения о том, что президент США Трамп может в ближайшие дни продлить смягчение санкций в отношении российской нефти.

Эйфория на мировых фондовых площадках в связи с ближневосточным перемирием длилась недолго. Большинство индексов снова в красной зоне - перспективы исхода переговоров США и Ирана весьма туманны. У сторон возникли серьезные разногласия, Тегеран снова закрыл проход по Ормузскому проливу.

Между тем, как показали "минутки" Федрезерва, часть его чиновников опасается, что война США с Ираном может подстегнуть инфляцию в стране, также звучали тезисы о возможном повышении процентных ставок. В конце недели в Штатах и Китае будут опубликованы индексы потребительских цен за март, Росстат также обнародует ИПЦ за прошлый месяц - информация чувствительная в свете приближающегося заседания ЦБ и неоднозначного недельного отчета по инфляции. Кроме того, будут раскрыты данные о динамике ВВП РФ в 2025 году.

"Сложный внешний фон, приближение выходных и крепкий рубль могут обусловить невысокую активность покупателей в конце недели. Ожидаем, что индекс МосБиржи сохранится в диапазоне 2700-2800 пунктов", - считает Смирнов.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, рынок акций РФ в четверг продолжил снижение на новостях о перемирии между США, Израилем и Ираном. При этом нефтяные цены снова находятся вблизи $100 за баррель - инвесторы на мировых рынках воспринимают перемирие как шаткое и ждут реальных подтверждений прекращения огня и восстановления судоходства через Ормузский пролив.

Объемы торгов снизились на сокращении аппетита к риску и в отсутствие торговых идей. Давление на российский рынок оказывают замедление экономики, ожидания укрепления рубля и пауза в переговорном процессе по украинскому урегулированию. В акциях банков наблюдалась высокая внутридневная волатильность, относительно активные торги акциями ВТБ объясняются ожиданиями по поводу дивидендных выплат, отмечает Алексеев.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,8%) выросли после публикации эмитентом весьма неоднозначной отчетности по МСФО за 2025 год, показавшей небольшое снижение выручки, падение EBITDA на 48% и чистый убыток в размере 3,17 млрд руб. против чистой прибыли более чем в 25 млрд руб. в 2024 году, в основном по причине укрепления рубля и последовавшего за ним убытка от разницы курсов валют. Тем не менее рост акций мог быть связан с обнародованными сильными операционными результатами эмитента (например, по росту морских перевозок в 2025 году на 5%).

Из корпоративных событий основной новостью дня стал выход отчетности Сбербанка по РСБУ за март и I квартал 2026 года. В первом квартале 2026 года чистая прибыль Сбербанка выросла на 21,4% в годовом выражении и достигла 491 млрд руб., а в марте показатель увеличился на 21,3%, до 166,4 млрд руб. Увеличение чистой прибыли Сбера обусловлено ростом чистого процентного дохода, который в годовом исчислении поднялся на 21,1% и достиг 861,4 млрд руб. Обыкновенные акции Сбера на этой новости с утра росли, но в итоге на падающем рынке торги завершили в небольшом "минусе".

Противоречивые новости приходили с Ближнего Востока. МИД Ирана подтвердил, что страна готова к мирным переговорам в Исламабаде, но вместо объявленного ранее начала переговоров 10 апреля в ведомстве сообщили, что они стартуют в субботу, 11 апреля. Главным камнем преткновения для всех участвующих в переговорах сторон является нежелание Израиля прекращать атаки на Ливан и одновременное требование Ирана прекратить агрессию против этой дружественной ей страны. При этом США пока не выработали единого мнения относительно возможного компромисса по такому спорному геополитическому вопросу. Нефть в четверг выросла, поскольку исход мирных переговоров Ирана и США пока не определен, а Ормузский пролив все еще остается закрытым. До конца недели котировки Brent могут колебаться в коридоре $94-102 за баррель, считает аналитик.

Несмотря на растущую нефть и оптимистичные оценки будущих доходов российского бюджета западными новостными агентствами, в том числе - до $9 млрд по итогам апреля, которую привело агентство Reuters, российский рынок акций, видимо, был разочарован данными Минфина по исполнению бюджета за 1-й квартал 2026 года - бюджетный дефицит РФ к концу марта вырос с 1,5% до 1,9% от ВВП, несмотря на мартовский рост нефтегазовых доходов. Тем не менее инвесторы распродавали в основном бумаги "второго эшелона" и высокорискованные бумаги, большинство "голубых фишек" снизилось в цене незначительно, что может говорить о возобновлении роста индекса МосБиржи уже в ближайшие дни, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ просел в условиях отсутствия значимых драйверов для роста.

Акции нефтяных компаний в четверг поддерживаются отскоком нефти вверх. В СМИ появились сообщения о намерениях "Русала" перенаправить поставки алюминия из Китая в Японию благодаря готовности японских покупателей приобретать металл по более высоким ценам. Акции застройщика "Самолет" (-4,9%) сохраняли слабость на фоне сомнений инвесторов в финансовой устойчивости компании, а также перспектив продолжительного сохранения процентных ставок в РФ на высоком уровне.

Западные фондовые площадки в четверг придерживаются сдержанного ухода от риска, опасаясь сохранения напряженности на Ближнем Востоке и возвращения цен на энергоресурсы к недавним пикам. Заметной деэскалации в регионе, несмотря на установленное перемирие, пока не наблюдается, заключила Кожухова.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин, данные Росстата по инфляции пока не дают сигналов на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, хотя регулятор может сыграть на опережение в расчете, что укрепление курса рубля в будущем приведет к замедлению роста цен. Не стоит также забывать, что, по многим прогнозам, реальная экономика РФ уверенно идет в рецессию. Поэтому для агрессивных инвесторов риск спекулятивного подбора бумаг наиболее закредитованных компаний оправдан, считает аналитик.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,7%, австралийский индекс ASX Australia - не изменился, южнокорейский Kospi просел на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), "минусует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,02-1,1%), но растут США (индексы акций к 19:00 МСК выросли на 0,4-0,5%) на фоне неопределенности вокруг перемирия между Ираном и США с Израилем.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил о нарушениях трех из десяти пунктов базовых соглашений сторон. По его словам, одно из нарушений - продолжение ударов Израиля по Ливану. Кроме того, он отметил появление неприятельского дрона в иранском воздушном пространстве и тот факт, что США продолжают отказывать Тегерану в праве на обогащение урана, хотя это также один из пунктов договоренностей. "В такой ситуации двусторонние переговоры или перемирие являются сомнительными", - говорится в заявлении Галибафа.

Индекс доверия потребителей к экономике Японии в марте упал до минимальных с мая прошлого года 33,3 пункта с пересмотренных вниз 39,7 пункта месяцем ранее, которые были максимальными с апреля 2019 года, сообщило в четверг правительство страны. Рынок в среднем ожидал 38 пунктов в марте, по данным Trading Economics. Иностранные инвесторы на неделе до 4 апреля нарастили вложения в японские акции на рекордные 2,96 трлн иен ($18,63 млрд), сообщило министерство финансов.

Экономика США в IV квартале 2025 года увеличилась на 0,5% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении на 0,7%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Доходы населения США в феврале снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли. Расходы американцев увеличились на 0,5%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,3%, расходов - на 0,5%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке в четверг цены скорректировались вверх после обвала накануне на новостях об объявлении США и Ираном двухнедельного перемирия для проведения переговоров.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве в четверг составила $96,64 за баррель (+2% и -13,3% в среду), майская цена фьючерса на WTI - $99,13 за баррель (+5% и -16,4% накануне).

Росту нефтяных цен способствуют сомнения участников рынка в устойчивости режима прекращения огня, а также в перспективе скорого восстановления поставок через Ормузский пролив.

Израиль в среду продолжал наносить удары по Ливану, что было воспринято Тегераном как нарушение договоренности о перемирии. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф усомнился в целесообразности проведения переговоров с США на этом фоне, тогда как СМИ сообщили, что Тегеран намерен вновь закрыть Ормузский пролив из-за действий Израиля.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон никогда не давал Тегерану обещаний относительно Ливана.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогнозы для цен на основные марки нефти на второй квартал 2026 года с учетом ожидаемого восстановления движения судов через Ормузский пролив. Новые оценки банка предполагают, что средняя цена Brent в апреле-июне составит $90 за баррель, WTI - $87 за баррель. Предыдущий прогноз предусматривал $99 и $91 за баррель соответственно.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ГК "Самолет" (-4,9%), ПАО "Камчатскэнерго" (-4,5% и -2,7% "префы"), ПАО "Донской завод радиодеталей" (-4,4%), "Эталона" (-4%), "Селигдара" (-2,6%), "Нижнекамскнефтехима" (-2,5%), "ИК Русс-Инвест" (-2,5%), ПАО "Россети Юг" (-2,4%), "СПБ биржи" (-2,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,3%), ПАО "Инарктика" (-2,3%), ПАО "Сегежа Групп" (-2,3%), ПАО "Группа Аренадата" (-2,3%).

Выросли акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+11,6% и +8% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+11,5% и +10,6% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+10,1% и +6,8% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,8%), "Башнефти" (+2,1%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,3 млрд рублей (из них 8,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,14 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,84 млрд рублей на акции ВТБ).