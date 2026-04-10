Уолл-стрит выросла по итогам торгов в четверг

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, хотя начали сессию сдержанным снижением.

Инвесторы оценивали статданные из США и корпоративные новости, а также следили за ситуацией на Ближнем Востоке.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе подскочило на 16 тыс. и составило 219 тыс. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 210 тыс.

Между тем количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 28 марта, упало до 1,794 млн по сравнению с пересмотренными 1,832 млн неделей ранее. Показатель обновил минимум с мая 2024 года.

Экономика США в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 0,5% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении на 0,7%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя.

Доходы населения США в феврале снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы американцев увеличились на 0,5%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,3%, расходов - на 0,5%.

Индекс потребительских цен (индикатор PCE) в феврале увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, как и ожидалось. В январе повышение PCE составило соответственно 0,3% и 2,8%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в позапрошлом месяце вырос на 0,4% за месяц и на 3% за год (0,4% и 3,1% в январе). Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Акции Constellation Brands подорожали на 8,6%. Американский производитель алкогольных напитков получил чистую прибыль в четвертом квартале 2026 финансового года, несмотря на сокращение выручки, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг Walt Disney Co. повысилась на 0,6% на сообщениях СМИ о том, что крупнейшая в мире компания сферы развлечений и медиа планирует в ближайшие недели сократить до 1 тыс. рабочих мест.

Капитализация Coreweave увеличилась на 3,5% после того, как поставщик решений в сфере облачной инфраструктуры объявил о заключении с Meta (владелец Facebook, признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) расширенное соглашение о предоставлении последней облачных мощностей для ИИ на сумму около $21 млрд.

Рыночная стоимость Applied Digital упала на 8% из-за увеличения чистого убытка оператора центров обработки данных в минувшем финквартале.

Бумаги Intel Corp. подорожали на 4,7% на новости, что Google будет использовать её чипы Xeon в своих центрах обработки данных.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,58% и составил 48185,8 пункта.

Лидером роста в составе индекса стали акции Amazon.com Inc., подскочившие на 5,6% после того, как глава компании Энди Джесси сообщил, что выручка ИИ-подразделения в текущем году может превысить $15 млрд исходя из показателей за первый квартал.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,62% - до 6824,66 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,83% и завершил торги на уровне 22822,42 пункта.