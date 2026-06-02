Курс биткойна опускался ниже $70 тыс. впервые за два месяца

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Биткойн дешевеет во вторник, причем курс криптовалюты в ходе торгов впервые за два месяца опускался ниже отметки в $70 тыс.

По данным Kraken, к 10:45 по московскому времени криптовалюта снизилась в цене на 1,77%, до $70 089. Ранее курс опускался до $69 660.

Негативными факторами для биткойна стали противоречивые заявления о ходе мирных переговоров США с Ираном, а также новость о продаже криптовалюты компанией Strategy Inc.

Накануне иранские СМИ сообщили, что Иран приостановил мирные переговоры с США. Такое решение было принято после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Однако затем президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются, и сообщил, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" установили режим прекращения огня.

Также в понедельник стало известно, что Strategy Inc. на прошлой неделе продала 32 биткойна на сумму $2,5 млн. Это первая для компании продажа криптовалюты с декабря 2022 года. Strategy владеет биткойнами на сумму порядка $61,3 млрд.

"Геополитическая неопределенность вместе с опасениями по поводу планов Strategy оказывают сильное давление на биткойн", - отметила Кэролайн Морон из Orbit Markets.

Американские биржевые фонды, инвестирующие в биткойн на спотовом рынке, фиксируют чистый отток средств инвесторов на протяжении рекордных 11 сессий, показывают подсчеты Bloomberg. За это время инвесторы вывели из них около $3,5 млрд.

