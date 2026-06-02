Парламент Финляндии предупредил об удвоении расходов страны на оборону в будущем

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В 2030-х годах Финляндии придется тратить на оборону в два раза больше, чем сейчас, говорится в докладе рабочей группы парламентских партий, представленном министру обороны Антти Хяккянену.

"В этом году Финляндия потратит на оборону 7,7 млрд евро. Потребность вырастет более чем до 14 млрд евро в 2029 году и останется на уровне 14-15 млрд евро как минимум до 2036 года", - пишут авторы доклада.

Подобный уровень значительно превышает целевой план НАТО, согласно которому прямые оборонные расходы должны составлять не менее 3,5% валового внутреннего продукта.

В докладе отмечается, что долгосрочной угрозой для Финляндии останется Россия, которую "трудно предсказать".

"Для Финляндии сейчас нет военной угрозы, но мы должны быть готовы к тому, что ситуация с безопасностью может быстро измениться", - заявил председатель рабочей группы Юкка Копра.

Финляндия НАТО Антти Хяккянен Юкка Копра Минобороны
