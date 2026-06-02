Рубль во вторник упал, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти

Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль упал, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти. Участники рынка находятся в ожидании публикации отчета Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае. Документ будет опубликован в среду, 3 июня.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,791 руб., что на 15,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара с 3 июня на 1,01 рубля, до 72,5597 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,64 рубля, до 84,6096 руб./EUR1.

"С началом лета курсы валют двинулись вверх, баланс условий качнулся не в пользу рубля. Часть валютного предложения ушла с рынка с завершением майского налогового периода. В то же время инвесторы могут закладывать значительное (по нашим оценкам, в 2-2,5 раза) увеличение объема покупок Минфином валюты в рамках бюджетного правила. О параметрах операций на июнь министерство объявит уже завтра. Кроме того, отмечаем откат в ОФЗ. Индекс гособлигаций RGBI отступил к уровням начала весны, в район 118,5 пункта. Поддержка нацвалюты через рублевый долг, таким образом, ослабла. Здесь прежде всего сказался рост геополитической напряженности, в особенности по украинскому треку. В ближайшие дни волатильность курса рубля может возрасти, допускаем выход доллара в область 73-74 руб., юаня - к 10,8-10,9 руб. Сдерживающие девальвацию рубля факторы - это все еще высокие процентные ставки в экономике, которые охлаждают спрос потребителей и активность импортеров; сохранение притока повышенной экспортной выручки от реализации энергоносителей и ненефтегазового экспорта по весенним ценам, контроль за движением капитала", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Цены на нефть

Цены на нефть повышаются на торгах во вторник вечером, трейдеры продолжают оценивать новости относительно событий на Ближнем Востоке.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $95,43 за баррель, что на 0,49% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,71%, до $92,79 за баррель.

Иранские СМИ сообщили во вторник, что Тегеран изучает предложенное США соглашение о прекращении войны, однако в течение последних нескольких дней не поддерживал контактов с Вашингтоном.

Накануне появилась информация, что Иран принял решение приостановить коммуникацию с США в знак протеста против активизации военной операции Израиля в Ливане. Однако позже американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что активные переговоры продолжаются.

Банк России во вторник, 2 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,3 трлн рублей (при лимите 4,3 трлн рублей и спросе 5,766 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 26 мая, ЦБ разместил 4,32 трлн рублей (при лимите 4,32 трлн рублей и спросе 5,631 трлн рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 2 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник упала на 6 базисных пунктов уровне - 14,16% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев во вторник понизились на 1 базисный пункт - до 14,25%, 14,86% и 15,72% годовых соответственно.