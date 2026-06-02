Главы Крыма и Севастополя доложили Путину о ситуации с топливом

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с топливом на Крымском полуострове, он дал поручения профильным ведомствам для решения проблемы, сообщил в мессенджере Аксенов.

"Мы доложили с Михаилом Владимировичем (губернатор Севастополя Михаил Развожаев - ИФ) президенту (о ситуации - ИФ). Президент дал соответствующие поручения профильным ведомствам, связанные с обеспечением топливом", - сказал Аксенов в видеоролике.

По его словам топливо, поступающее на полуостров, распределяют между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Более детальную информацию он разглашать не стал, сославшись на вопросы безопасности.

Аксенов пообещал, что 3 июня на сайте Минтопэнерго региона опубликуют интерактивную карту с информацией о наличии топлива на АЗС в каждом муниципалитете.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека на АЗС ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина АИ-95 ввели в Крыму. Уже с 31 мая ограничения распространили и на АИ-92, при этом две крупнейшие сети АЗС полуострова прекратили свободную продажу АИ-95 - отпуск ведется только по талонам.

По словам Аксенова, ожидается, что ситуация нормализуется в течение 30 дней.