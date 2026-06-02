Мировой спрос на природный газ в следующие 30 лет вырастет на треть

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Мировой спрос на природный газ в 2055 году увеличится на 31% по сравнению с показателем 2024 года и достигнет 5,4 трлн кубометров, заявил на Бакинской энергетической неделе генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

"Природный газ укрепляет свои позиции в мировом энергобалансе. Согласно прогнозам, мировой спрос на природный газ к 2055 году увеличится примерно на 31% - с порядка 4,1 трлн кубометров в 2024 году до примерно 5,4 трлн кубометров в 2055 году. Его доля в глобальном энергобалансе вырастет с 23% до 26%, то есть газ уверенно сохранит за собой твердую четверть мирового потребления энергии", - сказал он.

Мшелбила считает, что главным драйвером роста спроса на газ станет электроэнергетика на фоне масштабной электрификации энергосистем.

"Доля электричества в конечном энергопотреблении увеличится с 22% в 2024 году до 32% к 2055 году. В результате на сектор энергетики придется более половины общего прироста спроса на природный газ, что обусловлено необходимостью гарантированных, гибких и регулируемых мощностей в условиях масштабной электрификации энергосистем", - сказал Мшелбила.

Он также подчеркнул, что основной рост спроса на газ будет сосредоточен в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся регионах, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), на Ближнем Востоке, в Евразии и Африке.

"К 2055 году на долю одного лишь АТР придется около 43% чистого прироста мирового спроса на газ. Главными стимулами этого процесса станут экономический рост, индустриализация, урбанизация и растущие потребности в электроэнергии", - отметил он.

По словам генсека ФСЭГ, рост будущих поставок будет обеспечиваться преимущественно за счет традиционных ресурсов, сосредоточенных на Ближнем Востоке, в Евразии и Африке. На эти регионы придется около 80% прироста поставок за прогнозируемый период, что ознаменует отход от этапа бурного роста за счет сланцевого газа.

"Международная торговля газом продолжит расширяться, при этом ключевым драйвером роста станет сжиженный природный газ (СПГ). Ожидается, что к 2055 году объемы мировой торговли СПГ удвоятся", - добавил Мшелбила.

Он также отметил, что Азербайджан является примером сбалансированного подхода к развитию газового сектора и возобновляемой энергетики.

"Расширение сектора ВИЭ позволяет снизить внутреннее потребление газа, поддержать экономический рост и создать дополнительные возможности для того, чтобы азербайджанский природный газ вносил еще более весомый вклад в региональную и глобальную энергетическую безопасность", - сказал он.

Генсек ФСЭГ также высоко оценил роль Азербайджана на мировом энергетическом рынке, отметив, что республика поставляет газ в 16 стран и продолжает расширять географию экспорта.

"Мы в Форуме стран-экспортеров газа высоко ценим активное участие Азербайджана в нашей деятельности. Являясь одним из ключевых экспортеров "голубого топлива", Азербайджан привносит неоценимый опыт в диалог между странами-производителями. Для нас было бы большой честью видеть дальнейшее углубление этого взаимодействия, что в полной мере отражало бы растущую роль Азербайджана как на региональном, так и на глобальном газовых рынках", - отметил он.