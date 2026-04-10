Поиск

Денежная база в РФ выросла с 27 марта по 3 апреля на 127,3 млрд рублей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 3 апреля составил 20 103,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 27 марта денежная база в России равнялась 19 975,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,63%, или на 127,3 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

