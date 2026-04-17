Денежная база в России выросла с 3 по 10 апреля на 240,2 млрд рублей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 10 апреля составил 20343,4 млрд рублей, сообщил Банк России.

На 3 апреля денежная база в России равнялась 20103,2 млрд рублей. Таким образом, за неделю она выросла на 1,18%, или на 240,2 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.