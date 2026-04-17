Денежная база в России выросла с 3 по 10 апреля на 240,2 млрд рублей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 10 апреля составил 20343,4 млрд рублей, сообщил Банк России.

На 3 апреля денежная база в России равнялась 20103,2 млрд рублей. Таким образом, за неделю она выросла на 1,18%, или на 240,2 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Банк России ЦБ РФ
Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

Банки РФ в марте увеличили чистую прибыль на 14% по сравнению с февралем

Логистика поставок цветных металлов "Норникеля" усложнилась из-за войны в Иране

Нефть Brent подешевела до $98,15 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Brent прибавляет в цене более 3% на сообщениях о ситуации на Ближнем Востоке

Международные резервы РФ с 3 по 10 апреля увеличились на $7,3 млрд

Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

Поступление акцизов от алкоголя и табака в РФ в 2025 г. выросло на 12%

Глава Минфина Катара ждет настоящих последствий войны с Ираном только через месяц-два
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1721 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9025 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 131 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов