Инфляция в России в марте составила 0,6%, годовая замедлилась до 5,86%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В России в марте инфляция составила 0,6% после 0,73% в феврале и 1,62% в январе, сообщил Росстат.

За январь-март 2026 года цены выросли на 2,97%.

Рост потребительских цен в марте 2026 года оказался чуть выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,58% - при этом полностью совпал с недельной динамикой, которая также указывала на рост цен в марте на 0,6%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в марте 2026 года замедлилась до 5,86% (аналитики ожидали 5,84%) с 5,91% на конец февраля. На конец января годовая инфляция равнялась 6%, на конец декабря - 5,59%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в марте 2026 года составил 100,54% (в феврале 2026 года - 100,52%), в годовом выражении - 105,03% (после 105,18% в феврале).

Продовольственные товары в марте подорожали на 0,38% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 4,97%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в марте на 0,03% (в годовом выражении - снизилась в цене на 2,29%).

Непродовольственные товары в марте стали дороже на 0,47% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 3,54%).

Услуги в марте подорожали в среднем на 1,07% (в годовом выражении - на 9,96%).

В марте существенно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: перец сладкий - на 20,0%, помидоры - на 17,0%, морковь - на 12,9%, виноград - на 8,3%, капусту - на 6,3%, картофель - на 5,4%. В то же время упали цены на огурцы - на 29,1% и апельсины - на 5,8%.

Среди других продовольственных товаров в марте значительно выросли цены на куриные яйца - на 10,3%, сахарный песок - на 2,6%, говядину - на 1,7%, водку - 1,4%.

Снизились в марте цены на оливковое масло - на 2,1%, сливочное масло - на 1,1%.

Среди непродовольственных товаров наблюдался значительный рост цен на ювелирные изделия - на 2,8%, флеш-накопители USB - на 2,2%, велосипеды - на 1,7%.

Цены на бензин автомобильный в марте выросли на 1,1%, на дизельное топливо - на 0,4%.

Среди услуг в марте значительно подорожала почтовая связь - на 16,84%, в том числе пересылка простого письма - на 43,6%, простой посылки внутри России - на 8,1%.

Среди услуг пассажирского транспорта выросли тарифы на проезд: в различных вагонах в поездах дальнего следования от 7,7% до 22,4%, троллейбусе - на 1,2%.

В группе услуг зарубежного туризма выросли цены на поездки: на отдых в Египет - на 8,3%, отдельные страны Средней Азии - на 7,6% и Закавказья - на 6,6%, Турцию - на 6,3%, Китай - на 4,5% и Беларусь - на 3,5%.

Среди услуг внутреннего туризма в марте увеличилась стоимость поездок на отдых на Черноморском побережье России - на 7,0%.

Банк России 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", - заявил тогда ЦБ.

ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2026 году составляет 5,5% (вырос с 5,2% по опросу в начале марта), в 2027 году - 4,5%.

Инфляция в России
Банк России Росстат
Ормузский пролив в пятницу миновали четыре судна, в том числе танкер

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в 2025 году на уровне 1%

Инфляция в России в марте составила 0,6%, годовая замедлилась до 5,86%

Власти обсуждают 20%-й windfall tax со "сверхприбыли" 2025 года

 Власти обсуждают 20%-й windfall tax со "сверхприбыли" 2025 года

Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana

 Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana

Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

 Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

Глава РСПП ждет скорое внесение в Думу поправок о сроках исковой давности по приватизации

"АвтоВАЗ" заявил об устойчивом финансовом положении по итогам I квартала

 "АвтоВАЗ" заявил об устойчивом финансовом положении по итогам I квартала

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Банка РМП"

 ЦБ РФ отозвал лицензию у "Банка РМП"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1558 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 119 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов