Минсельхоз заявил, что овощи и фрукты сейчас дешевле, чем год назад

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Цены практически на все овощи и фрукты в России сейчас ниже прошлогодних, несмотря на характерный для этого периода года сезонный фактор, прокомментировал Минсельхоз данные Росстата по динамике цен в марте.

Высокие объемы производства позволяют обеспечивать стабильную ценовую ситуацию. После поступления на рынок нового урожая ожидается традиционное снижение стоимости плодово-овощной продукции, прогнозирует ведомство.

Минсельхоз напомнил, что в 2025 году получен высокий урожай овощей и картофеля - 7,6 млн тонн и 8,5 млн тонн соответственно. В результате Россия вплотную приблизилась к целевым показателям доктрины продбезопасности по самообеспеченности овощами (89,6% при пороговом значении 90%) и вышла на пороговое значение по картофелю (97,9% при пороговом значении 95%).

"В 2026 году сохраняется позитивная динамика в производстве тепличных овощей. По состоянию на 7 апреля, в организованном секторе собрано свыше 391,2 тысячи тонн продукции, что на 1,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В том числе урожай тепличных огурцов составляет свыше 223 тысячи тонн, томатов - более 158 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

"Еще одно направление, которое в последние годы активно развивается - производство плодово-ягодной продукции. В 2025 году в России были собраны рекордные 2,1 млн тонн фруктов и ягод, что на 10% превышает показатель прошлого года. Работа по повышению самообеспеченности в данном направлении продолжается. В том числе ведется закладка новых высокоинтенсивных садов и питомников для обеспечения садоводов отечественным посадочным материалом", - сообщает Минсельхоз.

Минсельхоз Росстат
Власти обсуждают 20%-й windfall tax со "сверхприбыли" 2025 года

