Цены на огурцы в марте снизились на 29,1%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Цены на огурцы в марте этого года снизились на 29,1%, сообщил Росстат в пятницу.

Ценовая динамика резко развернулась: в январе цены взлетели на треть, в феврале - на 7,9%.

В числе подешевевшей продукции в марте оказались и апельсины - минус 5,8%.

В то же время цены на сладкий перец выросли на 20%, помидоры - на 17%, морковь - на 2,9%, виноград - на 8,3%, капусту - на 6,3%, картофель - на 5,4%, бананы - на 3,9%, свеклу - на 3,8%, лук и свежие грибы - на 2,6%, чеснок - на 1,9%.

В целом в марте цены на плодоовощную продукцию выросли на символические 0,03%. С начала года рост составил 12,8%. Но по сравнению с мартом 2025 года нынешние цены ниже на 2,3%.

В январе эта продукция подорожала на 8,8%, в феврале - на 3,7%.