В Минэнерго считают достаточным предложение моторных топлив на рынке

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на российском рынке моторных топлив полностью обеспечен предложением, заявили в Минэнерго.

"Этому способствуют в том числе ранее принятые правительством меры, в частности, действующий со 2 апреля 2026 года временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Также продолжается действие временного запрета на экспорт дизельного топлива для непроизводителей", - говорится в комментарии.

Минэнерго продолжает оперативный мониторинг рыночной ситуации и в ежедневном режиме взаимодействует с регионами для обеспечения стабильных поставок светлых нефтепродуктов потребителям.