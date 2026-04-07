Мишустин назвал приоритетом защиту внутреннего рынка на фоне событий на Ближнем Востоке

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - События на Ближнем Востоке открывают России возможности получения дополнительных экспортных доходов, но внутренний рынок должен оставаться в приоритете, заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы наблюдаем, как сокращается дисконт на российскую нефть. В период турбулентности мировой рынок возвращается к России как к надежному поставщику. Но это касается не только нефтегаза. В нашей стране имеется возможность нарастить поставки за рубеж тех ресурсов, которые сейчас дефицитны на фоне ближневосточного кризиса или могут таковыми стать в ближайшее время. В том числе это связано с продовольствием", - сказал он, открывая стратегическую сессию о развитии топливно-энергетического комплекса.

При этом премьер-министр подчеркнул, что главным приоритетом остается защита внутреннего рынка: "Нельзя допустить переноса внешнего ценового шока на российских потребителей. Здесь необходимо обеспечить у нас надёжное снабжение, надёжный баланс. Для этого уже созданы определённые механизмы. Действуют, напомню, топливный демпфер и мораторий на его обнуление. Введены временные ограничения на экспорт бензина и минеральных удобрений. Донастраиваются и другие меры регулирования".

В рамках стратсессии планируется обсудить, какие меры нужно предпринять для обеспечения стабильности внутреннего рынка: "Вырабатываемые решения должны быть направлены на устойчивую работу отрасли при любых сценариях".

