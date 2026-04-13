ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г на уровне 1,38 млн б/с

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн б/с и достигнет 106,53 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Аналитики альянса вновь подтвердили свою оценку, впервые озвученную еще в августе 2025-го.

Оценки ОПЕК по прогнозу спроса в 2025-2027 годах в актуальном отчете не претерпели изменений: в 2025-м - 105,15 млн б/с, в 2026 - 106,53 млн б/с, в 2027-м - 107,87 млн б/с. Таким образом, оценка роста спроса в следующем году сохранена на уровне 1,34 млн б/с.

Аналитики альянса повысили оценку спроса на нефть в первом квартале 2026 года на 150 тысяч б/с, до 105,74 млн б/с, в третьем - на 100 тысяч б/с, до 107,12 млн б/с, в четвертом - на 260 тысяч б/с, до 108,16 млн б/с. Прогноз на второй квартал понижен на 500 тысяч б/с, до 105,07 млн б/с.

"Прогноз на первый квартал пересмотрен в сторону повышения на основе фактических данных потребления в Китае, которые оказались выше, чем ожидалось. Прогноз на второй квартал пересмотрен в сторону понижения как для стран ОЭСР, так и для стран, не входящих в блок, в основном из-за незначительного временного ослабления роста спроса на нефть в связи с текущими событиями на Ближнем Востоке. Однако ожидается, что это ослабление будет компенсировано во второй половине года", - говорится в отчете.

По мнению аналитиков, страны, не входящие в ОЭСР, останутся главными драйверами увеличения мирового потребления нефти: в 2026 году на их долю придется 1,26 млн б/с прироста, в 2027-м - 1,24 млн б/с. В то же время, страны ОЭСР в текущем году добавят к приросту мирового нефтяного спроса только 130 тысяч б/с, в 2027-м - 100 тыс. б/с.

По предварительным данным за февраль, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР выросли к предыдущему месяцу на 6,2 млн баррелей - до 2,826 млрд баррелей. Это на 89,8 млн баррелей выше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 38,5 млн баррелей выше, чем в среднем за последние пять лет, но на 93,9 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов).

В частности, запасы нефтепродуктов в странах ОЭСР в феврале снизились к январю на 36,7 млн баррелей, до 1,46 млрд баррелей, нефти - выросли на 42,9 млн баррелей, до 1,366 млрд баррелей.

