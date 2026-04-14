Brent подешевела до $96,03 за баррель

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть ускорилось вечером во вторник, инвесторы оценивают перспективы урегулирования ближневосточного конфликта.

К 17:31 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $3,33 (3,35%) до $96,03 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $5,53 (5,58%), до $93,55 за баррель.

Давление на нефтяные цены оказывают ожидания возвращения Вашингтона и Тегерана к переговорам и надежды на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке после начала блокады Ормузского пролива американскими военно-морскими силами.

Bloomberg сообщил со ссылкой на информированные источники, что США и Иран обсуждают проведение еще одного раунда очных консультаций для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля. Позднее эту информацию подтвердили источники Reuters.

Значительное падение цен на нефть от максимумов понедельника отражает ожидания того, что возобновление диалога может привести к заключению сделки по иранской ядерной программе и последующему открытию судоходства в Ормузском проливе, написали аналитики Ritterbusch & Associates. "Даже малейший намек на прогресс в переговорах может легко спровоцировать резкое падение цен", - добавили они. Накануне стоимость фьючерсов на Brent достигала $103,87 за баррель, на WTI - $105,63 за баррель.

Аналитик PVM Oil Тамаш Варга не исключает возвращения цен на нефть к мартовским максимумам в том случае, если переговоры не дадут результата. Запасы нефти продолжат снижаться в третьем квартале и далее, отметил эксперт.

По данным Международного энергетического агентства, объем мировых поставок нефти в марте резко сократился на фоне ближневосточного конфликта - сразу на 10,1 млн баррелей в сутки (б/с). МЭА ожидает, что в апреле сокращение предложения усугубится.

Организация также пересмотрела прогнозы для рынка на весь 2026 год: теперь она ожидает снижения спроса на нефть на 84 тысячи б/с, предложения - на 1,5 млн б/с. Месяцем ранее МЭА прогнозировало повышение спроса в этом году на 644 тысячи б/с, предложения - на 1,1 млн б/с.

Brent подешевела до $96,03 за баррель

