МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2026 году из-за иранского конфликта

Организация подготовила и рисковые сценарии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд на фоне ближневосточного конфликта пересмотрел в худшую сторону свой январский прогноз по темпам роста мирового ВВП и глобальной инфляции в 2026 году. Геополитическая неопределенность вынудила МВФ в этот раз разработать несколько сценариев прогноза: базовый, который исходит из скорой нормализации ситуации вокруг Ирана, и рисковые, допускающие затягивание конфликта или его эскалацию. Худший вариант отправит глобальную экономику на грань рецессии, предупреждает МВФ.

Диапазон от легкого замедления до рецессии

Во вторник фонд опубликовал традиционный апрельский обзор мировой экономики (World Economic Outlook), приуроченный к весенним встречам МВФ и Всемирного банка. Прогноз роста мировой экономики на 2026 год снижен на 0,2 п.п. – с 3,3% до 3,1% по сравнению с 3,4% по итогам 2025 года. Прогноз на 2027 год остался прежним – 3,2%.

Ключевое влияние на понижение прогноза оказал конфликт на Ближнем Востоке, говорится в обзоре. Если бы его не случилось, оценка роста глобальной экономики была бы, напротив, повышена – на 0,1 п.п. до 3,4%. Война против Ирана перевесила влияние таких положительных факторов, как растущие инвестиции в технологический сектор, мягкие финансовые условия, включая ослабление доллара, поддержка со стороны фискальной и монетарной политики.

Прогноз по глобальной инфляции на 2026 год был существенно повышен – на 0,6 п.п. до 4,4% (в январе фонд повышал прогноз на 0,1 п.п. до 3,8%) по сравнению с 4,1% за 2025 год. В 2027 году фонд ожидает роста мировых цен на 3,7% по сравнению с 3,4%, которые прогнозировал в январе.

Фонд также на 0,6 п.п. повысил прогноз по инфляции в странах с развитой экономикой – до 2,8% с 2,2%, в 2027 году ждет 2,2% (ранее - 2,1%). Прогноз по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам в 2026 году увеличен на 0,7 п.п. до 5,5% с 4,8%, в следующем году ожидается замедление инфляции до 4,6%, что выше январского прогноза на 0,3 п.п.

Фонд существенно повысил оценку средней цены нефти в 2026 году на фоне сбоев в производстве и транспортировке на Ближнем Востоке – вместо ожидавшегося в январе снижения на 8,5% он ждет ее рост на 21,4% до $82,22 (ранее - $62,13, речь идет о среднеарифметическом значении стоимости трех разных бенчмарков - Brent, WTI и Dubai). При этом, по оценке фонда, давление на цены природного газа будет сильнее из-за технической сложности возобновления производства и меньшего объема запасов.

В 2027 году фонд ожидает снижения цен на нефть на 7,6% до $75,97 (в январском прогнозе было $62,17).

МВФ продолжил повышение прогноза роста объема мировой торговли на 2026 год, добавив к нему те же 0,2 п.п., что и в январе – теперь до 2,8%. Прогноз на 2027 год увеличен на 0,7 п.п. до 3,8% с 3,1%.

Базовый прогноз основывается на предположении, что война на Ближнем Востоке будет ограничена в продолжительности и масштабе, и потрясения утихнут к середине года.

Помимо базового, фонд рассчитал и два альтернативных варианта прогноза. В сценарии конфликта с более значительным и устойчивым ростом цен на энергоносители глобальная экономика затормозит сильнее - до 2,5% в 2026 году, а инфляция достигнет 5,4%. При жестком сценарии, предполагающем масштабный ущерб для энергетической инфраструктуры затронутого конфликтом региона, мировая экономика прибавит в текущем году лишь 2%, оказавшись на грани рецессии (глобальный рост ниже этой отметки МВФ считает близким к зоне рецессии).

Средние цены на нефть в рисковых вариантах сценариев – $100 и $110 в 2026 году и $75 и $125 в 2027 году соответственно.

Страновые прогнозы

Прогноз роста российской экономики на 2026 год МВФ улучшил на 0,3 п.п. до 1,1% с 0,8%, ожидавшихся им в январе. Это на символический 0,1 п.п. больше, чем результат 2025 года (рост на 1%).

В январе фонд ухудшал российский прогноз на 2026 год на 0,2 п.п. по сравнению с октябрьским вариантом (+1%), а по итогам 2025 года ждал всего 0,6% роста.

Оценка МВФ на текущий год все еще находится ниже прогноза Минэкономразвития в 1,3% (правда, министерство анонсировало его предстоящее понижение), но попадает в диапазон прогноза Банка России, который в феврале сохранил свою оценку на уровне 0,5-1,5%.

В 2027 году фонд ожидает роста ВВП России также на 1,1% (в январе прогноз был 1%). Эта оценка ниже ожиданий и Банка России (диапазон 1,5-2,5%), и Минэкономразвития (2,8%) на следующий год.

Прогноз роста экономик стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2026 году снижен на 0,3 п.п., до 3,9%, в 2027 году фонд ждет роста на 4,2% (предыдущая оценка - 4,1%). Оценка роста развитых стран МВФ в 2026 и 2027 годах осталась прежней - 1,8% и 1,7%, соответственно.

Фонд снизил оценку роста экономики Китая в 2026 году на 0,1 п.п. до 4,4%, сохранил на 2027 год - 4%. Оценка роста ВВП Индии в текущем году и следующем году повышена на 0,1 п.п. до 6,5% ежегодно. Прогноз по Бразилии повышен на 0,3 п.п. в текущем году до 1,9%, на 2027 год оценка снижена на 0,3 п.п. до 2%.

Прогноз роста ВВП США ухудшен в 2026 году на 0,1 п.п. до 2,3%. В 2027 году МВФ ждет роста американской экономики на 2,1% (ранее - 2%).

Также МВФ снизил прогноз роста экономики стран еврозоны в текущем и следующем году на 0,2 п.п., до 1,1% и 1,2% соответственно.

В Германии фонд ожидает в текущем году роста на 0,8% (ранее - 1,1%), в 2027 году - 1,2% (ранее - 1,5%). Прогноз по Испании на 2026 год понижен до 2,1% с 2,3%, в 2027 году ожидается рост на 1,8% (было 1,9%). По ВВП Франции оценка снижена до 0,9% с 1% в 2026 году, в следующем году рост составит также 0,9% (предыдущая оценка - 1,2%). В Италии прогнозируется рост на 0,5% ежегодно (ранее ожидался рост по 0,7%).

МВФ также снизил оценку роста ВВП Великобритании на 2026 год до 0,8% с 1,3%, на 2027 год – до 1,3% с 1,5%.

Прогноз по экономике Японии остался прежним – рост на 0,7% и 0,6% соответственно.