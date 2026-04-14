Нефть дешевеет благодаря надеждам на возобновление переговоров США и Ирана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются во вторник на ожиданиях, что Вашингтон и Тегеран могут возобновить переговоры об урегулировании конфликта после начала блокады Ормузского пролива американскими военными силами.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составляет $97,89 за баррель, что на $1,47 (1,48%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $4,16 (4,4%), до $99,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $2,33 (2,35%), до $96,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $2,51 (2,6%), до $99,08 за баррель.

Иранская сторона выразила сильное желание заключить соглашение с США, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Я могу сказать вам, что с нами связалась другая сторона, они очень сильно, очень сильно хотят соглашения", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, США и Иран обсуждают проведение еще одного раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

В воскресенье Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по вопросу иранской ядерной программы на переговорах в Исламабаде, в связи с чем американские военные начнут морскую блокаду Ирана.

По данным LSEG, несмотря на начавшуюся блокаду, во вторник через Ормузский пролив прошел принадлежащий китайским владельцам танкер Rich Starry, перевозящий нефть и химическую продукцию.

