Kering в I квартале снизила выручку на 6% из-за падения продаж Gucci

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Французская холдинговая компания Kering SA, владеющая известными модными брендами, в первом квартале сократила выручку на 6%, в том числе из-за падения продаж Gucci, сообщается в отчетности.

Выручка в январе-марте составила 3,568 млрд евро по сравнению с 3,813 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Сопоставимые продажи не изменились, при этом опрошенные Visible Alpha аналитики в среднем прогнозировали сокращение этого показателя на 5,8%.

Продажи бренда Gucci упали на 14% - до 1,347 млрд евро (при ожидавшихся экспертами 1,37 млрд евро). В целом доходы подразделения по выпуску одежды и кожаных изделий, куда помимо Gucci входят бренды Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen и Brioni, уменьшились на 3% и составили 2,852 млрд евро.

Подразделение ювелирных изделий Kering Jewelry увеличило выручку на 22% - до 269 млн евро. Доходы подразделения по производству очков Kering Eyewear (бренды Lindberg и Maui Jim, а также очки от Gucci, Cartier и других брендов) повысились на 7% и достигли 489 млн евро.

Продажи компании на Ближнем Востоке в первом квартале снизились на 11%, говорится также в сообщении.

Котировки акций Kering по итогам торгов во вторник выросли на 2,9%, отчетность была опубликована после закрытия рынка. С начала текущего года капитализация компании сократилась на 7% (до 34,3 млрд евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 прибавил 2,2%.