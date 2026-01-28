LVMH в 2025 году снизил чистую прибыль на 13%, выручку - на 5%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA по итогам 2025 года сократил чистую прибыль на 13%, выручку - на 5%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль составила 10,878 млрд евро по сравнению с 12,55 млрд евро в 2024 году, выручка - 84,807 млрд евро против 84,683 млрд евро.

Прибыль от продолжающихся операций уменьшилась на 9% - до 17,755 млрд евро.

Органическое снижение выручки (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) в прошлом году составило 1%. При этом во втором полугодии было отмечено улучшение ситуации: в третьем и четвертом кварталах органический рост составил 1% год к году, отмечается в сообщении.

Выручка LVMH в сегменте модной одежды и изделий из кожи сократилась на 8% (до 37,77 млрд евро), парфюмерии и косметики - на 3% (до 8,17 млрд евро). Продажи часов и украшений уменьшились на 1% (до 10,49 млрд евро), алкогольных напитков - на 9% (до 5,36 млрд евро).

Доход сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) сократился на 0,5% - до 18,35 млрд евро.

Котировки акций LVMH во вторник выросли на 0,2%, отчетность была опубликована после окончания торгов. Рыночная стоимость компании за последние двенадцать месяцев уменьшилась на 21,5% (до 293 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил более 3%.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (75 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Tiffany & Co., Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 80 странах превышает 6,3 тыс. Штат насчитывает более 215 тыс. сотрудников, около 40 тыс. из которых работают во Франции.