Поиск

LVMH в 2025 году снизил чистую прибыль на 13%, выручку - на 5%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA по итогам 2025 года сократил чистую прибыль на 13%, выручку - на 5%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль составила 10,878 млрд евро по сравнению с 12,55 млрд евро в 2024 году, выручка - 84,807 млрд евро против 84,683 млрд евро.

Прибыль от продолжающихся операций уменьшилась на 9% - до 17,755 млрд евро.

Органическое снижение выручки (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) в прошлом году составило 1%. При этом во втором полугодии было отмечено улучшение ситуации: в третьем и четвертом кварталах органический рост составил 1% год к году, отмечается в сообщении.

Выручка LVMH в сегменте модной одежды и изделий из кожи сократилась на 8% (до 37,77 млрд евро), парфюмерии и косметики - на 3% (до 8,17 млрд евро). Продажи часов и украшений уменьшились на 1% (до 10,49 млрд евро), алкогольных напитков - на 9% (до 5,36 млрд евро).

Доход сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) сократился на 0,5% - до 18,35 млрд евро.

Котировки акций LVMH во вторник выросли на 0,2%, отчетность была опубликована после окончания торгов. Рыночная стоимость компании за последние двенадцать месяцев уменьшилась на 21,5% (до 293 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил более 3%.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (75 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Tiffany & Co., Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 80 странах превышает 6,3 тыс. Штат насчитывает более 215 тыс. сотрудников, около 40 тыс. из которых работают во Франции.

LVMH Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Amazon закроет офлайн-магазины Amazon Fresh и Amazon Go

"Почту России" могут докапитализировать для снижения долга

Объем серебра на счетах в ВТБ в 2025 г. вырос в 1,5 раза

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновило исторический максимум

 Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновило исторический максимум

"Ъ" сообщил о предложении Минфина легализовать онлайн-казино в России

 "Ъ" сообщил о предложении Минфина легализовать онлайн-казино в России

Нефть Brent подешевела до $65,14 за баррель

Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

 Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

"Норникель" пока не может договориться с китайскими партнерами по медным мощностям

Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

 Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8259 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });