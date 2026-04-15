Владелец приложения Snapchat уволит около 1 тыс. сотрудников

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американская Snap Inc., владелец приложения Snapchat, планирует уволить около 1 тыс. работников, сократив штат примерно на 16%, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение главного исполнительного директора Эвана Шпигеля сотрудникам компании.

Также компания намерена снять около 300 открытых вакансий.

По оценке Шпигеля, сокращение штата и более сдержанный наем новых сотрудников позволят Snap уменьшить расходы более чем на $500 млн в год.

В первом квартале 2026 года Snap увеличила выручку на 12%, до $1,53 млрд, по предварительным данным. Скорректированная EBITDA за минувший квартал оценивается в $233 млн.

Акции Snap на предварительной сессии в среду дорожают на 8,7%. С начала года капитализация компании сократилась почти на треть, до $9,46 млрд.

Путин отметил, что траектория экономических показателей в РФ в начале года идет ниже ожиданий

Сбер внедрил возможность покупки цифровых финансовых активов в приложении банка

Лавров заявил, что РФ готова восполнить недостаток энергоресурсов странам-партнерам

Суд признал банкротом российское юрлицо Microsoft

