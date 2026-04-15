Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в феврале достигла рекордных 60%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в феврале 2026 года обновила максимум, достигнув 60% после 57,3% в январе и 58,7% в декабре (превзойденный рекорд), следует из расчетов на основании предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В течение 12 месяцев, начиная с марта 2025 года, более половины расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам выполнялись в национальной российской валюте, по итогам всего 2025 года в рублях проводились 54,2% платежей.

Одновременно в феврале доля платежей в валютах дружественных стран снизилась до 26,9% после 28,4% в январе и 29,2% в декабре. Это стало минимальным значением показателя за три года, с марта 2023 года (24,8%). В 2025 году минимальной доля расчетов в этих валютах была в сентябре - 28,7%.

Доля валют недружественных стран во внешнеторговых платежах РФ феврале снизилась до 13,1% после 14,3% в январе. Более низким их долевой показатель был в конце 2025 года - в ноябре и декабре - 12,1%.

Положительное сальдо внешней торговли РФ товарами и услугами в феврале оценивается в $2,8 млрд после $3,0 млрд в январе.

В том числе положительное сальдо расчетов в "токсичных" валютах в феврале снизилось в 2,7 раза, до $457 млн с $1,23 млрд в январе. Отрицательное сальдо расчетов в валютах дружественных стран в феврале снизилось в 7 раз - до $99 млн с $688 млн в январе.

Итоговый результат внешнеторговых расчетов определили операции в российских рублях, положительное сальдо по которым в феврале было незначительно ниже, чем в январе - около $2,4 млрд.

Рекордно высокой была в феврале доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг - 58,8% после 56,0% в январе, тогда как доля платежей в валютах дружественных стран снизилась до 28,3% с 31,1%, в "токсичных" валютах - осталась на уровне 12,9%, как и в январе.

В том числе из азиатских стран в феврале оплачено рублями 54,0% импорта (новый максимум) после 49,9% в январе при снижении доли платежей в валютах дружественных стран до 38,8% с 42,8% в январе. На высоких уровнях осталась в феврале доля платежей в рублях за импорт из стран американского континента - 70,0%, Африки - 82,0%, европейских стран - 69,3%.

Доля платежей в рублях за российский экспорт в феврале составила 61,1% после 58,5% в январе. Максимальной она была в декабре прошлого года - 62,5%.

При этом доля платежей по экспортным контрактам в валютах дружественных государств в феврале снизилась до 25,7% после 25,9% в январе и декабре, а в "токсичных" валютах - снизилась до 13,2% после 15,6% в январе (в конце 2025 года она снижалась до 11,1% в ноябре и 11,6% в декабре).

В платежах азиатских партнеров за российский экспорт доля рублей в феврале увеличилась до 59,1% с 56,7% в январе. Выше доля рублей была только в декабре 2025 года - 61,4%. Доля валют дружественных стран в расчетах оставалась стабильной все зимние месяцы - 29,1% в феврале, 29,2% в январе и 29,0% в декабре.

Доля рублей снижалась в платежах партнеров из стран Америки - в феврале - 39,7% после 53,0% в январе и 80,7% в декабре. В то же время увеличивалась в расчетах доля валют недружественных стран - в феврале - 59,5% после 46,7% в январе и 17,6% в декабре.

В платежах партнеров из Европы в феврале доля рублевых платежей увеличилась до 73,3% (выше было в ноябре 2025 года - 75,6%) после 66,4% в январе и 69,9% в декабре. Доля "токсичных" валют при этом снизилась в феврале до 21,1% с 25,2% в январе и 23,8% в декабре.