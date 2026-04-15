Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в феврале достигла рекордных 60%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в феврале 2026 года обновила максимум, достигнув 60% после 57,3% в январе и 58,7% в декабре (превзойденный рекорд), следует из расчетов на основании предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В течение 12 месяцев, начиная с марта 2025 года, более половины расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам выполнялись в национальной российской валюте, по итогам всего 2025 года в рублях проводились 54,2% платежей.

Одновременно в феврале доля платежей в валютах дружественных стран снизилась до 26,9% после 28,4% в январе и 29,2% в декабре. Это стало минимальным значением показателя за три года, с марта 2023 года (24,8%). В 2025 году минимальной доля расчетов в этих валютах была в сентябре - 28,7%.

Доля валют недружественных стран во внешнеторговых платежах РФ феврале снизилась до 13,1% после 14,3% в январе. Более низким их долевой показатель был в конце 2025 года - в ноябре и декабре - 12,1%.

Положительное сальдо внешней торговли РФ товарами и услугами в феврале оценивается в $2,8 млрд после $3,0 млрд в январе.

В том числе положительное сальдо расчетов в "токсичных" валютах в феврале снизилось в 2,7 раза, до $457 млн с $1,23 млрд в январе. Отрицательное сальдо расчетов в валютах дружественных стран в феврале снизилось в 7 раз - до $99 млн с $688 млн в январе.

Итоговый результат внешнеторговых расчетов определили операции в российских рублях, положительное сальдо по которым в феврале было незначительно ниже, чем в январе - около $2,4 млрд.

Рекордно высокой была в феврале доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг - 58,8% после 56,0% в январе, тогда как доля платежей в валютах дружественных стран снизилась до 28,3% с 31,1%, в "токсичных" валютах - осталась на уровне 12,9%, как и в январе.

В том числе из азиатских стран в феврале оплачено рублями 54,0% импорта (новый максимум) после 49,9% в январе при снижении доли платежей в валютах дружественных стран до 38,8% с 42,8% в январе. На высоких уровнях осталась в феврале доля платежей в рублях за импорт из стран американского континента - 70,0%, Африки - 82,0%, европейских стран - 69,3%.

Доля платежей в рублях за российский экспорт в феврале составила 61,1% после 58,5% в январе. Максимальной она была в декабре прошлого года - 62,5%.

При этом доля платежей по экспортным контрактам в валютах дружественных государств в феврале снизилась до 25,7% после 25,9% в январе и декабре, а в "токсичных" валютах - снизилась до 13,2% после 15,6% в январе (в конце 2025 года она снижалась до 11,1% в ноябре и 11,6% в декабре).

В платежах азиатских партнеров за российский экспорт доля рублей в феврале увеличилась до 59,1% с 56,7% в январе. Выше доля рублей была только в декабре 2025 года - 61,4%. Доля валют дружественных стран в расчетах оставалась стабильной все зимние месяцы - 29,1% в феврале, 29,2% в январе и 29,0% в декабре.

Доля рублей снижалась в платежах партнеров из стран Америки - в феврале - 39,7% после 53,0% в январе и 80,7% в декабре. В то же время увеличивалась в расчетах доля валют недружественных стран - в феврале - 59,5% после 46,7% в январе и 17,6% в декабре.

В платежах партнеров из Европы в феврале доля рублевых платежей увеличилась до 73,3% (выше было в ноябре 2025 года - 75,6%) после 66,4% в январе и 69,9% в декабре. Доля "токсичных" валют при этом снизилась в феврале до 21,1% с 25,2% в январе и 23,8% в декабре.

Опрошенные ЦБ РФ аналитики улучшили ожидания по курсу рубля

Акционеры ВТБ одобрили конвертацию "префов" в обыкновенные акции

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в феврале достигла рекордных 60%

 Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в феврале достигла рекордных 60%

Путин отметил, что траектория экономических показателей в РФ в начале года идет ниже ожиданий

 Путин отметил, что траектория экономических показателей в РФ в начале года идет ниже ожиданий

Правительство РФ подготовило меры по обеспечению устойчивости бюджета

Сбер внедрил возможность покупки цифровых финансовых активов в приложении банка

 Сбер внедрил возможность покупки цифровых финансовых активов в приложении банка

Юань упал ниже 11 рублей впервые с 18 февраля

 Юань упал ниже 11 рублей впервые с 18 февраля

Brent подорожала до $95,64 за баррель

Лавров заявил, что Россия заинтересована в инвестициях после урегулирования на Украине

Лавров заявил, что РФ готова восполнить недостаток энергоресурсов странам-партнерам

 Лавров заявил, что РФ готова восполнить недостаток энергоресурсов странам-партнерам
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1680 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9008 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов