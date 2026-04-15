Опрошенные ЦБ РФ аналитики улучшили ожидания по курсу рубля

Эксперты также повысили прогноз по цене нефти на среднесрочную перспективу

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики повысили прогноз по цене на нефть на среднесрочную перспективу, улучшили ожидания по курсу рубля, следует из опроса, проведенного Банком России.

Прогноз по цене нефти для налогообложения на 2026 год повышен до $65/барр. с $55 в опросе за март, на 2027 год - до $60/барр. с $55, на 2028 год - до $60/барр. с $59.

Экономисты на среднесрочном горизонте ждут более крепкий рубль: прогноз на 2026 год понижен до 81,2 рубля за доллар США (с 84 рублей ранее), на 2027 год - до 89 рублей (92,3 рубля ранее), на 2028 год - до 96,3 рубля (97,8 рубля ранее).

Аналитики сохранили прогноз по росту ВВП РФ на 2026 год на уровне 1,0%, прогноз по инфляции повысили до 5,5% с 5,3%. Среднюю ключевую ставку в 2026 году они ждут на уровне 14,1% (в марте - 14,0%).

Рост ВВП в 2027 году прогнозируется на уровне 1,5% (ранее - 1,6%), в 2028 году - 1,8% (ожидания не изменились).

Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2027 год до 4,4% с 4,1% в марте, в 2028 году они по-прежнему прогнозируют инфляцию на уровне цели ЦБ в 4,0%.

Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8%.

Опрос проводился 10-14 апреля 2026 года. В нем приняли участие 28 экономистов из различных организаций.