Опрошенные Банком России аналитики снизили прогноз траектории "ключа" до 2028 года

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Опрошенные Банком России аналитики немного снизили прогнозы по средней ключевой ставке ЦБ на всем трехлетнем горизонте: на 2026 год с 14,1% до 14%, на 2027 год - с 10,4% до 10,3%, на 2028 год - до 8,9% с 9%.

Ожидания экспертов по инфляции на трехлетнем горизонте не изменились: 5,3% в 2026 году, 4,1% в 2027 году и 4,0% в 2028 году.

Прогноз по росту ВВП России на 2026 год понижен до 1% с 1,1% в феврале, на 2027 год - до 1,6% с 1,7%, на 2028 год - остался на уровне 1,8%.

Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8%.

Аналитики понизили прогнозы по среднегодовому курсу доллара на три года: в 2026 году до 84 рублей с 85 рублей ранее, в 2027 году - до 92,3 рубля с 94,5 рубля, в 2028 году - до 97,8 рубля с 98,9 рубля.

Ожидания по средней цене нефти для налогообложения в 2026 году повышены до $55 за баррель с $50/баррель, на 2027 год - понижены до $55/баррель с $56/баррель, на 2028 год - до $59/баррель с $60/баррель.

Опрос проводился 6-10 марта 2026 года. В нем приняли участие 27 экономистов из различных организаций.

