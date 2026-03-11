Поиск

Опрошенные Банком России аналитики снизили прогноз траектории "ключа" до 2028 года

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Опрошенные Банком России аналитики немного снизили прогнозы по средней ключевой ставке ЦБ на всем трехлетнем горизонте: на 2026 год с 14,1% до 14%, на 2027 год - с 10,4% до 10,3%, на 2028 год - до 8,9% с 9%.

Ожидания экспертов по инфляции на трехлетнем горизонте не изменились: 5,3% в 2026 году, 4,1% в 2027 году и 4,0% в 2028 году.

Прогноз по росту ВВП России на 2026 год понижен до 1% с 1,1% в феврале, на 2027 год - до 1,6% с 1,7%, на 2028 год - остался на уровне 1,8%.

Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8%.

Аналитики понизили прогнозы по среднегодовому курсу доллара на три года: в 2026 году до 84 рублей с 85 рублей ранее, в 2027 году - до 92,3 рубля с 94,5 рубля, в 2028 году - до 97,8 рубля с 98,9 рубля.

Ожидания по средней цене нефти для налогообложения в 2026 году повышены до $55 за баррель с $50/баррель, на 2027 год - понижены до $55/баррель с $56/баррель, на 2028 год - до $59/баррель с $60/баррель.

Опрос проводился 6-10 марта 2026 года. В нем приняли участие 27 экономистов из различных организаций.

шш фф ки

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источник сообщил что иск к фонду Almaz Capital связан с финансированием ВСУ

 Источник сообщил что иск к фонду Almaz Capital связан с финансированием ВСУ

Генпрокуратура просит изъять у Александра Галицкого имущество и деньги более чем на 8 млрд руб.

Сальдированный убыток угольных компаний в 2025 году составил 408 млрд рублей

Нефть замедлила рост, Brent у $91,9 за баррель

 Нефть замедлила рост, Brent у $91,9 за баррель

В Анапе скоро завершат эксперимент по засыпке одного из пляжей чистым песком

 В Анапе скоро завершат эксперимент по засыпке одного из пляжей чистым песком

В России в феврале выпуск готового проката сократился на 7,7% г/г

Запуск "российской полки" в ритейле отложили на год, до марта 2027 года

Запасы нефти в США выросли на 3,82 млн баррелей и обновили максимум с мая 2025 года

 Запасы нефти в США выросли на 3,82 млн баррелей и обновили максимум с мая 2025 года

Страны МЭА поставят на рынок 400 млн баррелей из своих стратегических резервов

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 и 2027 годах

 ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 и 2027 годах
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 629 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8626 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });