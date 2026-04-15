Суд арестовал почти 50 млрд руб. средств компании, связанной с основателем "Русагро"

Суд арестовал почти 50 млрд руб. средств компании, связанной с основателем "Русагро"
Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы
Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Арест основателя "Русагро" Вадима Мошковича по делу о мошенничестве в прошлом году сопровождался заморозкой почти 50 млрд руб. денежных средств на счетах близкой ему компании, которая теперь безуспешно пытается оспорить это в суде.

Об аресте 49,1 млрд рублей решением Мещанского суда Москвы компания "Финансовый ресурс" сообщила в своем отчете за 2025 год. Это произошло в мае "в рамках уголовного дела, возбужденного 25 марта 2025 года в отношении участника" ООО, сообщается в отчете. Цель ареста - "обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества" фигуранта уголовного дела.

В РоссииОснователь "Русагро" Мошкович стал фигурантом дела о даче особо крупной взяткиОснователь "Русагро" Мошкович стал фигурантом дела о даче особо крупной взяткиЧитать подробнее

"Финансовый ресурс" не раскрывает своих владельцев и не называет участника, против которого возбуждено уголовное дело. При этом в отчете указан номер дела - это дело в отношении Мошковича. Источник, знакомый с ходом процесса, подтвердил "Интерфаксу", что фактически это заморозка его средств.

В прошлом Мошкович был гендиректором "Финансового ресурса", также ранее раскрывалась информация о том, что через эту компанию оформлено его владение девелопером "Левел груп".

Арест столь существенной суммы оказал крайне негативное влияние на компанию, констатирует "Финансовый ресурс". "Фактически, начиная с 30 мая 2025 года, деятельность компании парализована, а невозможность проведения оплат повлекла за собой нарушение обязательств перед сотрудниками, контрагентами и государственными органами, в том числе перед налоговыми органами", - говорится в документе.

Попытки добиться разморозки пока не увенчались успехом. В отчете сообщается, что Московский городской суд оставил решение районного суда в силе. В феврале 2026 года Мещанский районный суд продлил арест до 26 мая 2026 года. Компания подала новую апелляционную жалобу с требованием разрешить ей проводить расчеты и платежи, включая расчеты по зарплате и уплату налогов. "На момент формирования отчетности положительные решения суда о снятии ареста отсутствуют", - говорится в документе.

Уголовное дело против Мошковича и экс-гендиректора "Русагро" Максима Басова было возбуждено в связи неисполнением обязательств руководством группы перед кредиторами холдинга "Солнечные продукты". Как сообщали "Ведомости" в феврале этого года, расследование завершилось, вменяемая сумма ущерба и размера легализации средств составляет 86 млрд рублей.

Суд попросили передать государству 56 объектов имущества экс-начальника Московской областной таможни

Банк России отметил продолжающееся уменьшение ценового давления

Суд арестовал почти 50 млрд руб. средств компании, связанной с основателем "Русагро"

 Суд арестовал почти 50 млрд руб. средств компании, связанной с основателем "Русагро"

Опрошенные ЦБ РФ аналитики улучшили ожидания по курсу рубля

Акционеры ВТБ одобрили конвертацию "префов" в обыкновенные акции

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в феврале достигла рекордных 60%

 Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в феврале достигла рекордных 60%

Путин отметил, что траектория экономических показателей в РФ в начале года идет ниже ожиданий

 Путин отметил, что траектория экономических показателей в РФ в начале года идет ниже ожиданий

Правительство РФ подготовило меры по обеспечению устойчивости бюджета

Сбер внедрил возможность покупки цифровых финансовых активов в приложении банка

 Сбер внедрил возможность покупки цифровых финансовых активов в приложении банка

Юань упал ниже 11 рублей впервые с 18 февраля

 Юань упал ниже 11 рублей впервые с 18 февраля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1682 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9009 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 154 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов