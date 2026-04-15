Суд арестовал почти 50 млрд руб. средств компании, связанной с основателем "Русагро"

Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Арест основателя "Русагро" Вадима Мошковича по делу о мошенничестве в прошлом году сопровождался заморозкой почти 50 млрд руб. денежных средств на счетах близкой ему компании, которая теперь безуспешно пытается оспорить это в суде.

Об аресте 49,1 млрд рублей решением Мещанского суда Москвы компания "Финансовый ресурс" сообщила в своем отчете за 2025 год. Это произошло в мае "в рамках уголовного дела, возбужденного 25 марта 2025 года в отношении участника" ООО, сообщается в отчете. Цель ареста - "обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества" фигуранта уголовного дела.

"Финансовый ресурс" не раскрывает своих владельцев и не называет участника, против которого возбуждено уголовное дело. При этом в отчете указан номер дела - это дело в отношении Мошковича. Источник, знакомый с ходом процесса, подтвердил "Интерфаксу", что фактически это заморозка его средств.

В прошлом Мошкович был гендиректором "Финансового ресурса", также ранее раскрывалась информация о том, что через эту компанию оформлено его владение девелопером "Левел груп".

Арест столь существенной суммы оказал крайне негативное влияние на компанию, констатирует "Финансовый ресурс". "Фактически, начиная с 30 мая 2025 года, деятельность компании парализована, а невозможность проведения оплат повлекла за собой нарушение обязательств перед сотрудниками, контрагентами и государственными органами, в том числе перед налоговыми органами", - говорится в документе.

Попытки добиться разморозки пока не увенчались успехом. В отчете сообщается, что Московский городской суд оставил решение районного суда в силе. В феврале 2026 года Мещанский районный суд продлил арест до 26 мая 2026 года. Компания подала новую апелляционную жалобу с требованием разрешить ей проводить расчеты и платежи, включая расчеты по зарплате и уплату налогов. "На момент формирования отчетности положительные решения суда о снятии ареста отсутствуют", - говорится в документе.

Уголовное дело против Мошковича и экс-гендиректора "Русагро" Максима Басова было возбуждено в связи неисполнением обязательств руководством группы перед кредиторами холдинга "Солнечные продукты". Как сообщали "Ведомости" в феврале этого года, расследование завершилось, вменяемая сумма ущерба и размера легализации средств составляет 86 млрд рублей.