К основателю "Русагро" и экс-главе компании заявлен иск об обращении имущества в доход РФ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы рассмотрит антикоррупционный иск о передаче государству имущества основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве.

"Беседа по делу назначена на 4 мая", - сообщили в пятницу в суде.

Помимо Мошковича и Басова, ответчиками по делу походят четыре физических лица, в том числе супруга Мошковича Наталья Быковская и бывший топ-менеджер "Русагро" Сергей Трибунский. Кроме того соответчиками заявлены ООО "Финансовый ресурс" и ООО "Производственно-коммерческая компания "Профит".

Подробностей дела в суде не сообщили.

Вместе с тем, в правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что в доход государства просят передать принадлежащие ответчикам движимое и недвижимое имущество, земельные участки, денежные средства, а также активы компаний, общая стоимость которых превышает несколько млрд рублей.

Уголовное дело против Мошковича и экс-гендиректора "Русагро" Максима Басова было возбуждено в связи с неисполнением руководством группы обязательств перед кредиторами холдинга "Солнечные продукты". Ущерб по делу составляет порядка 86 млрд рублей.

Мошкович и Басов не признают вину.