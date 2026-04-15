Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в I декаде апреля снизилась до 13,43%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в первой декаде апреля 2026 года снизилось до 13,43% с 13,56% в третьей декаде марта, сообщает сайт Банка России.

Уровень этого индикативного показателя стал минимальным с третьей декады октября 2023 года, когда она составляла 12,04%.

В первой декаде апреля максимальные ставки всех категорий вкладов на сроки свыше 90 дней снизились. Слабый рост зафиксирован только у самых коротких вкладов сроком до 90 дней. Выше 13%-го уровня остаются ставки вкладов на сроки до полугода.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в I декаде апреля 2026 года в зависимости от срока и их изменение:

Срок вклада Ставка в I дек. апреля Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 3 мес. Изм. за год До 90 дн. 13,06 0,02 -0,25 -1,46 -5,78 91-180 дн. 13,28 -0,13 -0,29 -1,47 -6,21 181 дн. - 1 год 12,72 -0,12 -0,64 -1,31 -6,65 свыше 1 года 11,63 -0,04 -0,10 -0,73 -6,18

Расчет индикативных ставок произведен Центробанком на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанкаи Совкомбанка.