Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в I декаде апреля снизилась до 13,43%
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в первой декаде апреля 2026 года снизилось до 13,43% с 13,56% в третьей декаде марта, сообщает сайт Банка России.
Уровень этого индикативного показателя стал минимальным с третьей декады октября 2023 года, когда она составляла 12,04%.
В первой декаде апреля максимальные ставки всех категорий вкладов на сроки свыше 90 дней снизились. Слабый рост зафиксирован только у самых коротких вкладов сроком до 90 дней. Выше 13%-го уровня остаются ставки вкладов на сроки до полугода.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в I декаде апреля 2026 года в зависимости от срока и их изменение:
|Срок вклада
|Ставка в I дек. апреля
|Изм. за декаду
|Изм. за месяц
|Изм. за 3 мес.
|Изм. за год
|До 90 дн.
|13,06
|0,02
|-0,25
|-1,46
|-5,78
|91-180 дн.
|13,28
|-0,13
|-0,29
|-1,47
|-6,21
|181 дн. - 1 год
|12,72
|-0,12
|-0,64
|-1,31
|-6,65
|свыше 1 года
|11,63
|-0,04
|-0,10
|-0,73
|-6,18
Расчет индикативных ставок произведен Центробанком на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанкаи Совкомбанка.