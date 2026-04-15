Поиск

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в I декаде апреля снизилась до 13,43%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в первой декаде апреля 2026 года снизилось до 13,43% с 13,56% в третьей декаде марта, сообщает сайт Банка России.

Уровень этого индикативного показателя стал минимальным с третьей декады октября 2023 года, когда она составляла 12,04%.

В первой декаде апреля максимальные ставки всех категорий вкладов на сроки свыше 90 дней снизились. Слабый рост зафиксирован только у самых коротких вкладов сроком до 90 дней. Выше 13%-го уровня остаются ставки вкладов на сроки до полугода.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в I декаде апреля 2026 года в зависимости от срока и их изменение:

Срок вкладаСтавка в I дек. апреляИзм. за декадуИзм. за месяцИзм. за 3 мес.Изм. за год
До 90 дн.13,060,02-0,25-1,46-5,78
91-180 дн.13,28-0,13-0,29-1,47-6,21
181 дн. - 1 год12,72-0,12-0,64-1,31-6,65
свыше 1 года11,63-0,04-0,10-0,73-6,18

Расчет индикативных ставок произведен Центробанком на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанкаи Совкомбанка.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

